In un’epoca in cui nascono ogni giorno nuovi lavori dedicati al mondo digitale, TikTok ha voluto fare un passo per aiutare i suoi utenti. Sembra infatti che l’app stia testando una funzione che aiuta i suoi iscritti a trovare lavoro, proponendo alle aziende i loro CV in modo davvero particolare.

Sicuramente TikTok è una delle piattaforma social più redditizia e che più paga i suoi creator. Non solo sketch divertenti, balletti e video meme, ma presto anche un mondo dedicato alle offerte di lavoro. Infatti il social anticipa che una sezione della sua app sarà presto dedicata alla ricerca di lavori. Qui gli utenti si potranno proporre alle aziende proprio attraverso la piattaforma.

Secondo Axios, TikTok infatti è al lavoro sullo sviluppo di uno strumento per il recruitment. Questo sarà utile per aiutare le persone a trovare lavoro e favorire le aziende e i bran nella ricerca di candidati validi.

Secondo quanto riferito, la funzione non farà parte dell’app principale di TikTok. Sembra che si tratti di una pagina web in cui verranno pubblicati elenchi di lavoro, la maggior parte dei quali includerà soprattutto mansioni base. Non è da escludere tuttavia, qualora si riveli uno strumento di successo, la sua apertura a posizioni di spicco. Poiché si tratta di TikTok, secondo il rapporto, si potrà pubblicare un curriculum video piuttosto che uno semplicemente scritto. Inoltre si potrebbe anche aggiungere il video del curriculum al proprio profilo.

Dato il tempo che molti giovani adulti trascorrono su TikTok, potrebbe essere un ottimo modo per i brand di raggiungere le persone che stanno cercando di assumere. D’altra parte, si potrebbe anche incappare in più casi di persone che perdono il posto di lavoro per post sconsiderati, se le aziende esaminano da vicino i loro account TikTok. Si consiglia quindi agli utenti di creare un profilo professionale, staccato da quello personale, onde evitare equivoci.

