HowTo

Andrea Sanna | 22 Novembre 2023

WhatsApp

Su WhatsApp è possibile autenticarsi con un nuovo modo: ovvero via mail. Ecco come fare passo passo in questo articolo

WhatsApp, un nuovo metodo per autenticarsi

Non smette di aggiornarsi e trovare nuove soluzioni WhatsApp. L’applicazione di messaggistica ora ha pensato bene di consentire ai propri utenti di collegare il proprio account a un indirizzo e-mail. Questo permetterebbe quindi a ogni persona di autenticarsi in questo modo, anziché l’SMS.

Già nella versione beta di WhatsApp questa funzione era disponibile e come indicato su WaBetaInfo per iPhone è stata finalmente rilasciata anche con l’ultimo aggiornamento (disponibile come sempre su App Store).

La presenza dell’autenticazione via e-mail non esclude di certo la verifica con SMS, anzi fornisce un elemento in più. Ora qualcuno si chiederà: come ci si autentica via mail su WhatsApp? Scopriamolo insieme.

Come autenticarsi via mail

Ora che abbiamo scoperto la notizia sull’autenticazione via mail, scopriamo come fare. Il funzionamento non ha nulla di complicato, anzi.

Per poter aggiungere l’indirizzo e-mail al vostro account è possibile andare sulla scheda del profilo, soffermarsi poi sul menu Account e selezionare infine la voce Indirizzo e-mail. WhatsApp ci ha tenuto a precisare che l’indirizzo verrà utilizzato per accedere all’account e non sarà visibile ad altri utenti.

Altra cosa da far presente è che l’indirizzo e-mail serve solo per l’autenticazione, quindi per tutto il resto è possibile utilizzare ed è necessario usare il numero di telefono valido per continuare a utilizzare WhatsApp.

L’autenticazione via mail su WhatsApp

Presto su WhatsApp sarà rilasciata anche la funzione che consentirà agli utenti di impostare un nome utente utile per la condivisione con altri, anziché inviare il numero di telefono.

C”è da dire che oltre all’autenticazione nell’ultimo periodo WhatsApp ha reso noti tanti aggiornamenti come foto e video in HD e si vorrebbe eliminare del tutto la compressione. Ora ha deciso anche di accogliere le funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Funzione sicuramente molto utile questa lanciata su WhatsApp!