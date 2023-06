HowTo

Andrea Sanna | 8 Giugno 2023

WhatsApp

Su WhatsApp, ve ne avevamo già parlato, sono in arrivo le newsletter. Scopriamo come funzionano e come crearle

Le newsletter di WhatsApp

Già da diverso tempo, come vi avevamo accennato, WhatsApp sta lavorando alle newsletter. Il mese scorso vi avevamo dato qualche informazione trapelata sulla funzionalità. Adesso grazie WaBetaInfo ci sono ulteriori e importanti dettagli che ci spiegano in linea di massima come funzionano e come si possono creare.

Si tratta di uno strumento ancora in fase di sviluppo e non è ancora visibile nemmeno agli utenti iscritti al canale beta. Eppure mediante il sito sappiamo qualcosa in più. La versione di WhatsApp 2.23.7.17 di Android ha portato alla luce questa nuova immagine in qui abbiamo scoperto come la funzione delle newsletter sia accessibile dalla rinnovata scheda Stato. Non ha nulla a che vedere con la chat, che saranno ancora “crittografate end-to-end“.

Ma come funziona e dunque com’è possibile crearne una newsletter su WhatsApp? Servirà aggiungere un’immagine, il titolo o nome e una descrizione. Poi confermare. Probabilmente da questo screen mancano ancora dei campi di compilazione e la schermata potrebbe essere incompleta. Ma di questo vi daremo dettagli più avanti, appena si avrà la certezza effettiva.

Newsletter – WhatsApp

Tra le altre funzionalità delle newsletter di WhatsApp sappiamo quindi che sarà visibile nella scheda di Stato e sarà possibile accedervi tramite link apposito oppure andando inserire il nome dell’utente. Da precisare, tra l’altro, che questa nuova comodità offerta dall’applicazione sarà opzionale. Che significa? Saranno gli utenti a decidere se iscriversi o meno a una o più newsletter. Come fa presente WaBetaInfo non ci sarà nessun consiglio basato sugli algoritmi e la scelta di ricevere newsletter sarà a giudizio dell’utente.

Quando arriva sui dispositivi? Ancora è in fase di sviluppo e non sono noti i tempi di rilascio. Ma WhatsApp si sta comunque dando molto da fare. Attendiamo news!