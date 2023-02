News

Martina Pedretti | 22 Febbraio 2023

WhatsApp sta lavorando a uno strumento newsletter, per permettere ad aziende e creator di inviare contenuti unilaterali

Su WhatsApp è in arrivo la funzione newsletter per le chat

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha implementato diverse funzionalità per rendere le comunicazioni di gruppo più facili e accessibili. Ora sembra che stia lavorando a un nuovo altro nuovo molto simile alle newsletter.

WABetaInfo riporta che “Newsletter” è il nome in codice del prossimo strumento di WhatsApp per trasmettere informazioni a un numero “indefinito e ampio” di persone da un singolo utente. La funzione consentirà di ricevere aggiornamenti da aziende, marchi e creator, anche se non sono nella propria rubrica.

A differenza delle normali chat, non sarà possibile rispondere ai messaggi inviati tramite questo strumento in arrivo su WhatsApp. Inoltre, le newsletter non avranno la crittografia end-to-end, poiché si tratterà di una comunicazione unidirezionale.

WhatsApp preserverà il numero degli utenti iscritti alla newsletter, nascondendolo ed evitando che la propria identità venga rivelata. Infatti altri non avranno modo di vedere quali newsletter un’altra persona segue, e viceversa.

Secondo quanto riferito da WABetaInfo, la sezione Newsletter apparirà nella scheda Stato di WhatsApp. Qui si presenteranno in ordine cronologico e non ci sarà spazio per spam o pubblicità, ma si visualizzeranno solo quelle che si seguono.

Con le chat di gruppo di WhatsApp, si possono raggiungere fino a 1.024 persone contemporaneamente, mentre le Community portano quel numero a 5.000. Per i marchi e i creatori di contenuti è necessario però raggiungere un pubblico ancora più ampio. Inoltre il proprio numero è visibile nelle chat di gruppo e nelle comunità, e questo rappresenta un rischio per la privacy. Sembra che WhatsApp stia sviluppando la funzione newsletter per aggirare queste limitazioni.

Per ora, Newsletter è ancora in una fase iniziale di sviluppo e potrebbe passare del tempo prima che venga resa pubblica.