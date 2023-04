HowTo

Andrea Sanna | 13 Aprile 2023

WhatsApp

Via WhatsApp sarà possibile effettuare pagamenti online. Ma come funzionano? Ecco cosa siamo riusciti a scoprire al momento

I pagamenti via WhatsApp

WhatsApp continua a espandersi per quel che riguarda le sue funzioni. Stavolta ci concentreremo sui pagamenti online. Come annunciato da Mark Zuckerberg su Facebook, mediante un post, “in Brasile le persone potranno pagare le imprese locali direttamente dalla chat dell’app”. Questa scelta da dunque il via ai pagamenti commerciali in app.

C’è da dire che WhatsApp aveva già lanciato le transizioni peer-to-peer mediante WhatsApp Pay proprio in terra carioca. La soluzione però inizialmente non si era rivelata di certo efficace. Nell’annuncio la società si dice però fiduciosa che questa volta tutto possa andare come sperato e a riguardo hanno aggiunto infatti:

“Questa esperienza di pagamento semplice e sicura cambierà le regole del gioco per le persone e le piccole imprese che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito Web, aprire un’altra app o pagare di persona. Stiamo lanciando oggi per un piccolo numero di aziende e saremo disponibili per molti altri nei prossimi mes”.

A oggi però non ci sono grosse indicazioni. Mancano diversi dati aggiornati sulle imprese che userebbero WhatsApp per i pagamenti. C’è da dire che nel 2020 la società aveva annunciato che ben 5 milioni di aziende nel solo Paese utilizzavano la piattaforma. Ma non solo, perché solo lo scorso anno sempre l’azienda ha lanciato in Brasile anche la funzione “Dizionario”, che serve ai clienti per poter cercare, in versione digitale, l’azienda di riferimento per fare acquisti.

Inizialmente tante imprese avevano aderito all’iniziativa, come negozi di vario genere e agenzie viaggi. Adesso le funzioni in questioni saranno fuse e permetteranno di trovare non solo l’azienda ma anche compiere acquisti direttamente su WhatsApp in modo facile, veloce e sicuro.

Queste dunque le informazioni che conosciamo a oggi. Vedremo se in futuro ci saranno ulteriori dettagli. Seguiteci per altre news e curiosità!