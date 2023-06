HowTo

Andrea Sanna | 7 Giugno 2023

WhatsApp

Ecco la guida completa che ci permette di capire come inviare le foto in alta qualità su WhatsApp. Tutti i passaggi

WhatsApp, come inviare foto in alta qualità

Ve ne avevamo già parlato a gennaio 2013 e oggi a distanza di mesi giungono ulteriori conferme per quanto riguarda un importante aggiornamento che WhatsApp molto presto integrerà all’interno dell’app. Parliamo della possibilità di poter condividere con i propri contatti foto in HD.

Spesso vi sarà certamente capitato di inviare le vostre immagini e rendervi conto una volta fatto che le stesse perdessero un po’ di qualità. Ma molto presto non avrete più questo tipo di problema, perché WhatsApp ha deciso di correre ai ripari e accontentare gli utenti.

Come confermato dagli screen di WABetaInfo dopo aver installato l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.11.0.76 dall’app TestFlight e per Android 2.23.12.13 dal Google Play Store, alcuni beta tester hanno notato delle novità. Ovvero la nuova opzione che per appunto consente di gestire la qualità dell’immagine.

Rispetto a gennaio l’opzione ha cambiato aspetto e mostra con chiarezza la scritta HD accanto all’opzione per poter tagliare l’immagine. Ma come fare per poter rendere la propria immagine in alta qualità all’invio del messaggio?

Quando sceglierete l’immagine da inviare su WhatsApp vi comparirà la possibilità di scegliere la qualità standard o HD. Questo però avverrà con immagini di grandi dimensioni. Non offre chiaramente la possibilità di inviare immagini in qualità originale, poiché verrà applicata una compressione.

La risoluzione dell’immagine su WhatsApp in questo caso passerà da 1.600 x 1.052 a 4.096 x 2.692. Dunque vi basterà modificare l’opzione predefinita da Standard a HD.

Quando si cambia poi l’opzione con “Qualità HD”, questa viene contrassegnata con un nuovo tag, di modo da esserne riconoscibile. Vale la pena notare che tale funzione è limitata alle immagini condivise all’interno delle conversazioni.

Il passaggio per inviare foto in HD su WhatsApp

Precisiamo che al momento la possibilità di poter inviare foto in HD su WhatsApp non è disponibile per tutti i beta tester e solo alcuni che hanno la versione più aggiornata possono usufruirne.

Tuttavia è possibile che questa fase di sviluppo potrebbe presto giungere a una conclusione e ampliarsi nelle prossime settimane a qualcosa di definitivo. Dunque occhio ai prossimi aggiornamenti su WhatsApp! Seguiteci per tante altre news!