WhatsApp è al lavoro sullo strumento per mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale: un video spiega come funzionerebbe

Su WhatsApp è in arrivo la funzione per mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale e riprenderla in un secondo momento. Come sempre la piattaforma di messaggistica cerca di migliorarsi di giorno in giorno, per offrire ai suoi utenti un servizio sempre più completo. In questo caso stiamo parlando di un miglioramento allo strumento degli audio, molto usato dall’utenza di tutto il mondo.

A scoprire questa feature inedita è stato ancora una volta WABetaInfo, che ha svelato che si tratta di uno strumento attualmente in fase di sviluppo. Ciò significa che il team di WhatsApp è solamente in una fase embrionale legata alla funzione di mettere in pausa la registrazione di un vocale. Se la successiva fase di test dovesse rivelarsi essenziale, questa potrebbe poi raggiungere tutti gli utenti. Tuttavia ci vorrà ancora molto tempo prima del suo rilascio a tutti.

WABetaInfo spiega che WhatsApp sta lavorando allo strumento mettere in pausa i messaggi vocali e di riprenderli in un secondo momento. Questa funzione si potrebbe rivelare particolarmente utile, e fino a oggi non è ancora presente nell’app.

Ma come mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale su WhatsApp? Come già spiegato, al momento non è possibile farlo, ma la funzione potrebbe prossimamente diventare disponibile.

Come rivela un video di WABetaInfo, la nuova funzione permetterà di mettere in pausa la registrazione dei vocali. Per farlo, gli utenti saranno aiutati da una nuova interfaccia che consente di premere sia play che stop per interrompere o riprendere la registrazione, ma anche visualizzare la durata del vocale e inviarlo.

WhatsApp sta anche per lanciare la funzione per riascoltare i propri audio prima di inviarli, e come mostra il video, le due feature sono legate tra loro.

Questa novità di WhatsApp dovrebbe arrivare sia iOS che su Android, ma il video di WABetaInfo mostra il primo sistema operativo.

