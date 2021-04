WhatsApp: come scrivere in grassetto, corsivo e barrato

Come scrivere in grassetto, corsivo e barrato nelle chat singole o di gruppo su WhatsApp: ecco come inserire queste modalità di scrittura

Su WhatsApp è possibile usare alcuni caratteri speciali, per scrivere in grassetto, corsivo e barrato. Infatti, sia su Android che su iOS, l’app permette di inserire nelle chat ma non nello stato, dei particolari modi di scrittura, diversi da quello standard. Questi caratteri possono cambiare il look dei messaggi inviati: ecco come scrivere in grassetto corsivo e barrato.

Come scrivere in grassetto, corsivo e barrato su WhatsApp

Per inserire caratteri speciali Whatsapp il procedimento è molto semplice. Il primo passo è avviare una conversazione qualsiasi. Il termine caratteri speciali indica diverse modalità di scrittura disponibili su WhatsApp. Non si tratta di particolari simboli o lettere con accetti non comuni, ma di modalità di formattazione del proprio messaggio. Ecco di seguito quali si possono ottenere e come scriverli su WhatsApp:

il grassetto , si può creare inserendo all’inizio e alla fine di una parola un asterisco: ad esempio bisognerà quindi scrivere *testo* su Whatsapp;

, si può creare inserendo all’inizio e alla fine di una parola un asterisco: ad esempio bisognerà quindi scrivere *testo* su Whatsapp; il corsivo, si può creare inserendo prima e dopo una parola un trattino basso: si dovrà quindi scrivere _testo_ su WhatsApp;

il barrato, si può creare inserendo la tilde all’inizio e alla fine della parola, si dovrà quindi scrivere ~testo~;

il monospazio, si può creare usando l’apice prima e dopo la parola, si dovrà quindi scrivere quindi “`testo“`.

WhatsApp dà quindi la possibilità di formattare il testo dei propri messaggi. Tuttavia non è possibile disattivare questa funzione.

in alternativa si possono utilizzare i comandi su Android e iPhone.

Android : toccare e tenere premuto il testo che si sta scrivendo nell’apposito campo, quindi selezionare Grassetto , Corsivo o Altro . Si può poi toccare Altro per scegliere tra Barrato o Monospaziato ;

: toccare e tenere premuto il testo che si sta scrivendo nell’apposito campo, quindi selezionare , o . Si può poi toccare per scegliere tra o ; iPhone: toccare il testo che si sta scrivendo nell’apposito campo > Seleziona o Seleziona tutto > B_I_U. Quindi scegliere tra Grassetto, Corsivo, Barrato o Monospaziato.

Questa funzione è utilizzabile nelle chat singole o di gruppo, ma non nello stato di WhatsApp.

