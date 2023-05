HowTo

Andrea Sanna | 9 Maggio 2023

WhatsApp

Come si possono modificare i messaggi inviati su WhatsApp Web? Il desiderio di tanti utenti sembra essersi avverato. Ecco come fare

Come modificare i messaggi su WhatsApp Web

WhatsApp, così come la sua versione Web, è sempre più diffusa sui dispositivi, dagli smartphone ai PC. Stavolta però non ci concentreremo sui telefoni ma sulle novità che riguardano gli apparecchi portatili e mobili.

È giunta la notizia molto interessante che riguarda per l’appunto WhatsApp Web e in modo particolare coloro che hanno aderito alla versione beta. Novità che in tanti richiedono da moltissimo tempo: modificare i messaggi inviati in chat!

Come si vede da questo screen nella versione beta di WhatsApp Web troviamo l‘opzione per modificare i messaggi inviati. Ebbene sì! Dopo tante richieste finalmente il desiderio di molti utenti sembra essere diventato realtà. Nell’immagine mostrata sotto è possibile selezionare una delle opzioni che permette appunto di correggere il messaggio. Vi basta cliccare sul messaggio da voi inviato, pigiando sul tasto destro del mouse.

Screen su come modificare messaggi su WhatsApp Web

Stando a quanto si apprende al momento è possibile modificare il messaggio in questione su WhatsApp, e dunque parti del testo, solo per quelli inviati non oltre i 15 minuti precedenti. Ciò da quindi la possibilità agli utenti di non dover cancellare e rinviare un messaggio o riscrivere alcune parti a seguito degli errori di battitura fatti.

Una comodità non da poco e che da tempo coloro che usufruiscono della piattaforma chiedevano di poter avere. Come dicevamo ora come ora questa novità è presente solo nella versione 2.2319.9 di WhatsApp Web beta. In futuro però ci si augura che possano essere apportate le giuste modifiche e sistemazioni affinché possa essere utilizzata senza troppi problemi.

E per chi utilizza WhatsApp da telefono? Anche per le app Android e iOS ci si attende lo stesso, anche se ancora resta impossibile capirne i tempi. Appena ci saranno news non esiteremo a informarvi.