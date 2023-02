News

Martina Pedretti | 23 Febbraio 2023

WhatsApp

Le novità sullo strumento di modifica dei messaggi WhatsApp

Già a settembre 2022 si parlava dell’arrivo della funzione di modifica messaggi su WhatsApp. Tuttavia ora sono arrivati dei nuovi aggiornamenti sullo strumento, che potrebbe debuttare molto presto.

Infatti WABetaInfo ci rivela che l’ultima versione beta di Whatsapp per iPhone include già lo strumento di modifica messaggi, anche se solo per un piccolo gruppo di utenti. Come funziona? L’utente deve fare tap sul messaggio che vuole rimuovere e poi toccare il pulsante “Modifica” dal menù che si presenta.

Ci sono dei limiti però: ad esempio infatti WhatsApp permettere di modificare i messaggi solo nei 15 minuti dopo l’invio, come accade anche per iMessage.

A differenza dell’app di Apple però non sarà presente la cronologia delle modifiche ma solo un’etichetta che fa notare che il messaggio è stato cambiato. Inoltre la funzione di modifica si applicherà solo sui messaggi di testo di WhatsApp. Infatti non sarà possibile editare le didascalie di immagini, video e documenti.

Per il momento non sappiamo quando sarà disponibile la funzione per modificare i messaggi su WhatsApp. Non appena avremo maggiori informazioni, provvederemo ad aggiornarvi.

Intanto WhatsApp sta lavorando anche a uno strumento dedicato alle newsletter.