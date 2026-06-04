Huawei Watch Fit 5 e Fit 5 Pro: caratteristiche, prezzo e l’anteprima della nostra prova

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Redazione | 4 Giugno 2026

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Huawei lancia la nuova serie Watch Fit 5. Materiali premium, luminoso display LTPO e pagamenti NFC: scopri prezzi, colori, sconti di lancio e un’anteprima della nostra prova, disponibile sul prossimo numero di PC Professionale.

La linea di confine tra fitness tracker e smartwatch premium si fa sempre più sottile. Huawei ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano della nuova gamma Huawei Watch Fit 5 Series, composta dal modello standard e dalla più ambiziosa variante Huawei Watch Fit 5 Pro. Un lancio che punta a conquistare chi cerca un dispositivo elegante, un’autonomia da primo della classe e funzionalità avanzate per la salute, il tutto senza i prezzi proibitivi dei top di gamma.

Design, display e novità tecniche

La nuova serie Watch Fit 5 si fa subito notare per un netto salto di qualità costruttiva. Se il modello standard offre un display AMOLED ultra-luminoso da 1,82 pollici, è la versione Pro a rubare la scena: cassa in lega di alluminio aerospaziale, lunetta in titanio e una copertura in pregiato vetro zaffiro 2.5D.

Il display del modello Pro sale a 1,92 pollici e adotta la tecnologia LTPO, capace di variare dinamicamente il refresh rate da 1 a 60 Hz e di raggiungere un picco di luminosità di ben 3.000 nit, garantendo visibilità perfetta anche sotto il sole estivo.

Particolarmente affascinante è la White Edition del modello Pro, che sfrutta un trattamento Micro-Arc Oxidation (MAO) in grado di trasformare la superficie dell’alluminio in uno strato vetro-ceramico, bello al tatto e resistentissimo ai graffi.

Moltissime le novità sul fronte software e sensori. Tra queste, i simpatici “Mini-Workout” animati, mappe vettoriali per oltre 17.000 campi da golf, tracciamento per il Trail Run e supporto per le immersioni in apnea fino a 40 metri. Sul fronte salute, il sistema monitora parametri avanzati come ECG, rigidità arteriosa e fibrillazione atriale.

Inoltre, per la gioia degli utenti italiani, debutta il supporto ai pagamenti contactless tramite Curve Pay, che permette finalmente di pagare dal polso con un semplice tocco tramite chip NFC integrato.

Colori, prezzi e promozioni di lancio

La personalizzazione è al centro dell’offerta Huawei, con una ricca palette di colori. Il Huawei Watch Fit 5 standard è disponibile in grigio-verde, viola, verde, bianco e nero (con esclusive online in Nylon grigio-verde e Fluoroelastomero verde). Il Huawei Watch Fit 5 Pro è invece declinato nelle varianti arancione, bianco e nero.

Il prezzo di partenza per la gamma è di 199 euro per il modello standard, mentre il modello Pro ha un listino di 299 euro. Per celebrare l’uscita, Huawei ha attivato un’interessante promozione di lancio valida fino al 30 giugno 2026 per gli acquisti su Huawei Store.

Inserendo al checkout i codici sconto dedicati, è possibile abbassare notevolmente il prezzo:

Codice AFIT5PROLANC: Sconto immediato di 50€ sui modelli Pro (prezzo finale 249€).

Sconto immediato di 50€ sui modelli Pro (prezzo finale 249€). Codice AFIT5LANCIO: Sconto immediato di 40€ sui modelli Standard (prezzo finale 159€).

Inoltre, per chi acquista sullo store ufficiale, è inclusa gratuitamente la sostituzione dello schermo per danni accidentali nei primi 12 mesi, oltre a un cinturino in omaggio per le colorazioni esclusive online e fino a 90 giorni di prova gratuita per app sportive partner (come Komoot e Fiit).

L’anteprima dal laboratorio

Abbiamo avuto l’opportunità di testare a fondo il Huawei Watch Fit 5 Pro

all’interno dei nostri laboratori. Nel corso della nostra disamina abbiamo analizzato nel dettaglio l’ambiziosa evoluzione progettuale adottata dall’azienda, che segna un distacco dai compromessi tipici dei fitness tracker per avvicinarsi agli standard costruttivi del segmento premium.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla complessa ingegnerizzazione della cassa: la struttura combina un corpo centrale in alluminio anodizzato di grado aeronautico con una lunetta in lega di titanio. Sotto la nostra lente è finita, in

particolare, la variante White Edition, che introduce una tecnologia produttiva

raramente osservata in questa fascia di prezzo.

Si tratta del processo di ossidazione elettrolitica al plasma, noto come Micro-Arc Oxidation (MAO); un trattamento che modifica strutturalmente la superficie dell’alluminio trasformandola in uno strato vetro-ceramico, pensato per incrementare la durezza superficiale e resistere all’usura quotidiana.

Un’altra caratteristica centrale è lo schermo, elemento che definisce in modo cruciale l’esperienza d’uso quotidiana. L’adozione di un pannello AMOLED da 1,92 pollici, peraltro protetto da un pregiato vetro zaffiro 2.5D, è accompagnata per la prima volta nella serie dall’introduzione della tecnologia LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide).

Abbiamo anche messo alla prova il comportamento del pannello in scenari outdoor, per verificare la reale incidenza del picco di luminanza dichiarato di ben 3.000 cd/m2.

Per scoprire come queste tecnologie si comportano nell’utilizzo reale, consultare i risultati completi dei nostri test e leggere il giudizio finale della redazione, vi diamo appuntamento in edicola: la recensione dettagliata vi aspetta sul prossimo numero di PC Professionale.