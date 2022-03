Down dei servizi Apple durante la giornata del 21 marzo

Nel tardo pomeriggio di oggi 21 marzo tutti i servizi Apple sono andati in down. Infatti diversi utenti hanno segnalato che strumenti come App Store, iCloud, Siri, iMessage, Mappe, Apple Music, Podcasts, Apple TV+, FaceTime e altri risultano inattivi, e non funzionano sui dispositivi della Mela.

Anche il sito web degli sviluppatori Apple era diventato inaccessibile, anche se non è dato sapere cosa è successo. Verso le 18:25 poi il down di Apple si è risolto, e tutti i servizi, compreso iCloud, sono tornati a funzionare. Infatti pare che Apple abbia in poco tempo risolto tutti i problemi, facendo tornare operativo ogni suo strumento.

Non è chiaro a cosa sia dovuto questo down di Apple, scoperto dalla miriade di segnalazioni arrivate su DownDetector. La maggior parte ha segnalato come problema principale il disservizio di iCloud, che sembra aver colpito diversi utenti. Mark Gurman di Bloomberg riporta che anche alcuni dei sistemi interni di Apple sono stati inattivi per qualche minuto.

Questo problema è quindi stato prontamente risolto dall’azienda, che non ha chiarito cosa sia successo. Infatti Apple non ha ancora specificato cosa sia accaduto, e non ha ancora citato il problema sui suoi canali social. Se ci dovessero essere aggiornamenti in merito, provvederemo a informarvi.

