Indie World Nintendo dicembre diretta: quando e dove vederlo in streaming

Nintendo ha annunciato il nuovo Direct dedicato ai giochi indipendenti di dicembre, dal nome Indie World. Ecco quando si svolgerà la diretta e dove seguire l’evento in streaming live.

Indie World quando sarà

L’annuncio di Nintendo svela che Indie World si terrà nella giornata di mercoledì 15 dicembre, alle ore 18 italiane. Lo showcase di giochi indipendenti arriva a distanza da quattro mesi rispetto al precedente. La notizia arriva poco dopo l’annuncio della nuova colorazione blu di Nintendo Switch Lite e tanti altri rumor su progetti non annunciati.

L’evento non parlerà di novità in campo hardware o nuovi giochi dei grossi brand che collaborano con l’azienda. Tuttavia sarà un Direct dedicato ai titoli delle software house indipendenti, che hanno scelto Nintendo Switch come piattaforma di gioco. Indie World avrà una durata ridotta, e intratterrà gli spettatori per 20 minuti.

Indie World diretta streaming

Come e dove seguire quindi la diretta di Indie World di dicembre? Come ogni Direct di Nintendo, l’evento si potrà seguire direttamente in streaming live dal canale YouTube italiano dell’azienda. Il video della diretta è disponibile qui sotto, per partecipare direttamente all’evento, a partire dalle 18 di oggi.

Indie World dicembre 2021 giochi

Non ci sono informazioni in merito a quali giochi saranno protagonisti dell’Indie World di dicembre 2021. Sul web sono molti i titoli di cui si parla e di cui si spera ottenere nuovi dettagli, ma solo l’evento in diretta potrà confermare queste voci. Non potendo aspettarci annunci su titoli come Zelda Breath of The Wild 2, o altri nomi non indipendenti, non resta che analizzare quali giochi potrebbero essere i protagonisti di questa diretta streaming.

Sicuramente il titolo più atteso, ormai da anni, è il sequel di Hollow Knight, Silksong, creato da Team Cherry. I giocatori di tutto il mondo si aspettano novità su questo gioco, se non l’annuncio della data di uscita. Gli sviluppatori di questo titolo mantengono il riserbo su Silksong da diverso tempo, e gli appassionati di questo gioco metroidvania non vedono l’ora di saperne di più. Chris Schilling di Edge ha confermato che Hollow Knight Silksong sarà nel Nintendo Indie World.

PCProfessionale © riproduzione riservata.