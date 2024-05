News

Martina Pedretti | 6 Maggio 2024

Instagram

Instagram ha aggiunto 4 nuovi adesivi per le Storie: come funzionano Cornici, Rivela, Tocca a te musicale e Ritagli

Su Instagram arrivano nuovi sticker: ecco come funzionano

Instagram ha aggiunto quattro nuovi adesivi interattivi, nati con l’intento di incoraggiare un maggiore coinvolgimento. Scopriamo quindi come funzionano e perché usarli nelle Storie.

Il primo nuovo adesivo è “Tocca a te musicale” che consente agli utenti di rispondere a una storia con una canzone. Precisamente “si possono condividere brani che si adattano al vostro stato d’animo con i vostri follower”. Infatti chi usa questo adesivo per le Storie Instagram propone una traccia che corrisponde a un determinato tema, e chi risponde può suggerire la sua hit che corrisponde a quel mood. Instagram ha presentato questa novità in collaborazione con Dua Lipa, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album Radical Optimism.

Tocca a te musicale

Instagram ha aggiunto anche il nuovo sticker “Cornici”, che trasforma le foto in Polaroid. Dietro questo adesivo si nasconde anche un divertente gioco perché per visualizzare l’immagine, i follower devono scuotere lo smartphone, proprio come si faceva quando si scattava con le fotocamere a pellicola.

Cornici

Il terzo nuovo adesivo Instagram è denominato “Rivela”, renderà visibile la Storia solo quando lo spettatore invierà un messaggio diretto al creatore. Infatti con questa opzione gli utenti possono pubblicare una storia nascosta da far scoprire ai propri amici e follower. Inviando quindi un DM, chi ci segue potrà scoprire cosa abbiamo pubblicato nelle nostre Instagram Storie.

″Una volta selezionato l’adesivo Rivela, ti verrà richiesto di digitare un suggerimento per gli amici su cosa potrebbero trovare dietro la tua storia sfocata. Puoi toccare l’icona “Anteprima” nell’angolo in basso a sinistra per vedere come apparirà la tua storia ai tuoi amici“.

Rivela

Infine, Instagram ha rinnovato anche il suo adesivo “Ritagli”, già disponibile per alcuni utenti da gennaio. Con questa funzione si può creare un adesivo da qualsiasi elemento di una foto nella Galleria, che poi si salverà per essere utilizzato in altri contesti. Come notato, alcuni utenti Instagram hanno accesso all’opzione già da un po’ di tempo, ma ora tutti potranno utilizzare Ritagli per le loro Storie.