Martina Pedretti | 6 Maggio 2024

Su Instagram si possono creare adesivi animati dai video

Instagram sta ampliando la sua nuova opzione Ritagli per includere anche i video, consentendo agli utenti di creare adesivi animati da qualsiasi video clip pubblicato nell’app o dalla propria Galleria.

In un post su Threads di Jonah Manzano, si scopre che la funzione Ritagli di Instagram non permette solo di creare adesivi da immagini fisse, ma anche di creare GIF dai video.

Questa novità di Instagram ci fornisce molte più opzioni creative, attraverso la creazione di singoli adesivi di vari elementi del post, che poi si potranno poi condividere più e più volte nelle storie e nei reel.

Ci sono però alcune limitazioni. Come i Ritagli da foto, per creare un adesivo da un post video, il creatore deve averlo pubblicato pubblicamente, e deve anche avere abilitato le autorizzazioni per altri utenti per creare adesivi dal suo contenuto. Questa opzione è attiva per impostazione predefinita, ma gli utenti possono disattivarla se lo desiderano, per impedire alle persone di riutilizzare le proprie immagini.

Inoltre, se si crea un adesivo ritagliato dai post di qualcun altro e quell’utente elimina il post, si perderà anche l’adesivo dalla Galleria delle Storie.

Accedere alla funzione è possibile dal menu con tre punti visualizzato in alto a destra su qualsiasi post. Qui si dovrà cliccare sulla voce “Crea un adesivo con un ritaglio“. Instagram identificherà da solo la porzione di immagine da selezionare, che poi si potrà salvare come adesivo. In alternativa è anche possibile selezionare in autonomia l’area dell’immagine che si vuole trasformare in sticker.

Per crearli dalla propria Galleria usando i video sul proprio smartphone, basterà selezionarne uno dalla sezione Storie e poi Ritagli.

A questo punto l’adesivo si può usare nelle Storie e nei Reel. Sarà interessante vedere come le persone utilizzano la nuova opzione di adesivo video. La nuova opzione di ritaglio degli adesivi animati è disponibile a tutti gli utenti Instagram.