Instagram aggiunge nuove metriche per i Reels

Martina Pedretti | 25 Agosto 2025

Instagram introduce nuove metriche per i Reels: arrivano Fidelizzazione e Tasso di Skip

Instagram continua a potenziare gli strumenti dedicati ai creator e, questa volta, lo fa con due nuove metriche pensate per migliorare la performance dei Reels. L’obiettivo è chiaro: fornire ai creatori dati più precisi su come il pubblico interagisce con i contenuti, così da ottimizzare le strategie di pubblicazione.

La novità principale è il nuovo grafico Fidelizzazione, disponibile per ogni Reel. Questo strumento mostra in quali momenti gli spettatori smettono di guardare il video, permettendo ai creator di individuare con precisione le parti più deboli del contenuto.

Instagram spiega che una certa discesa della linea è normale, ma più la curva si mantiene piatta, maggiore è il livello di coinvolgimento del pubblico. Analizzare questi dati può aiutare a capire quali elementi mantengono viva l’attenzione e quali, invece, rischiano di annoiare gli spettatori.

Un’altra modifica riguarda le Insights dei Reels: la metrica “Visualizzazione oltre i 3 secondi” sarà sostituita dal nuovo tasso di skip. Quest’ultimo indica la percentuale di utenti che hanno deciso di abbandonare il video nei primissimi secondi.

Un tasso di skip elevato segnala quindi che l’inizio del Reel non è abbastanza accattivante. Per i creator, diventa ancora più importante curare i primi istanti del video, così da catturare subito l’attenzione e ridurre il rischio che l’utente passi oltre.

Con questi aggiornamenti, Instagram punta a dare strumenti concreti per migliorare la qualità e l’efficacia dei contenuti. Avere a disposizione dati dettagliati sulla fidelizzazione e sul comportamento degli utenti nei primi secondi significa poter testare nuove strategie, comprendere cosa funziona davvero e costruire Reels sempre più coinvolgenti.

Queste novità si aggiungono agli aggiornamenti già introdotti a inizio mese, tutti volti a rendere i Reels uno strumento sempre più potente per la crescita su Instagram.