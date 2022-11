Una delle funzioni tanto comode agli utenti di Instagram è la possibilità di creare delle bozze nelle storie. Queste possono essere immagini o video che gli utenti si salvano nel proprio account per poi pubblicarle in un secondo momento. Questa funzione però adesso non sembra essere più disponibile. Molti utenti infatti non riescono più a salvare le bozze su Instagram e le segnalazioni – come al solito – si sono riversate tutte su Twitter. Ma perché non è più possibile salvare i contenuti nelle bozze?

Ancora purtroppo non ci è dato saperlo. Non sappiamo infatti se si tratta di un bug temporaneo come accaduto di recente. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, infatti, un brutto bug ha colpito gli utenti di Instagram: molti profili sono stati bannati e tanti account hanno perso migliaia di follower. Come anticipavamo, non sappiamo se si tratta ancora una volta di un bug o se la possibilità di salvare le storie nelle bozze è sparita del tutto dal social.

Se infatti si tenta di salvare un contenuto, non appare più la voce Salva nelle bozze, ma ci viene presentata la schermata che ci chiede: “Vuoi eliminare il contenuto multimediale?” Tra le opzioni proposte solo Elimina e Annulla.

Instagram

Un messaggio ci avverte poi che se torniamo indietro, perderemo tutte le modifiche che abbiamo apportato al contenuto.

Questa non è la prima volta che accade. Anche nei mesi precedenti diversi utenti hanno riscontrato questo problema. Potrebbe trattarsi di nuovo di un bug momentaneo anche se stavolta le segnalazioni risultano essere più corpose rispetto al caso precedente.

Oppure è arrivato il momento di dire addio alle bozze di Instagram? Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.

