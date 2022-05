Su Instagram ha debuttato la funzione per scoprire chi ha visitato il tuo profilo? Purtroppo no, è solo una fake news diffusa su TikTok

La fake news che sta spopolando su TikTok

Finalmente dopo tanti anni su Instagram arriva la funzione per vedere chi ha visualizzato il nostro profilo. O per lo meno questo è quello che alcuni utenti hanno diffuso come fake news su TikTok. Infatti il social non ha reinserito la possibilità di scoprire chi visita la nostra pagina. Questa notizia è falsa, e quindi non c’è da credere a chi invece la spaccia per vera.

Diversi creator su TikTok stanno ingannando i propri follower e gli altri utenti, mostrando lo screen del proprio profilo, e facendo vedere che a loro è arrivata la funzione per scoprire chi ha visitato il loro profilo. Potete aggiornare Instagram quanto volete, ma questa novità non vi apparirà, perché è solamente una fake news.

Se nei Per Te di TikTok vi è capitato un video in cui si parla di questo nuovo aggiornamento di Instagram, non dovete credere a ciò che vedete. I creator che hanno diffuso queste fake news mostrano uno screen del loro profilo, dove, affianco al pulsante per postare storie, reel o post, se ne aggiunge un altro a forma di occhio. Questo viene presentato come un indicatore per scoprire chi ha visualizzato il profilo.

A smentire la notizia ci ha pensato anche Alessandro Paluzzi, leaker famoso e affidabile. Solitamente è colui a cui fare riferimento per conoscere in anteprima le novità dei social. Infatti ha specificato che per il momento Instagram non sta lavorando a una funzione che permette di sapere chi ha visitato il proprio profilo. Sebbene questa sia una fake news, non escludiamo comunque che in futuro questa novità possa debuttare.

Al momento Instagram si sta focalizzando sui video e presto testerà la visione a schermo intero dei contenuti postati.

E voi? Avete visto questi video e ci siete cascati?

