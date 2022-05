Instagram rivoluziona il suo feed, testando le immagini e video a schermo intero

Adam Mosseri ha un nuovo aggiornamento per gli utenti di Instagram! Infatti il CEO sta sviluppando una nuova interfaccia utente per il suo social, in cui il feed degli utenti viene rivoluzionato. Strizzando l’occhio a TikTok, video e immagini appariranno a schermo intero, senza quindi bordi visibili.

All’inizio dell’anno, Instagram aveva dichiarato di voler cambiare drasticamente la piattaforma con l’obiettivo di dare più visibilità al formato video. Questo processo è ora iniziato, e la parola chiave scelta dal CEO di Instagram è immersività. In un video pubblicato, Mossei parla del nuovo test del social, che presto proporrà una visualizzazione del feed in versione full screen, ovvero il canva verticale in 9:16.

Arriva quindi il momento di dire addio all’aspect ratio a quadrato, con il quale Instagram è nato. Le foto e i video si svilupperanno solamente in verticale, e non ci sarà più spazio per i contenuti 1:1.

Chiaramente la parola immersività rende l’idea di un’esperienza simile a quella di TikTok, dalla quale Mosseri vuole allontanare i suoi potenziali utenti. Instagram si trasforma quindi strizzando l’occhio al suo competitor, anche se i primi feedback sono per lo più negativi.

Ma cosa cambia? Dalle prime immagini che mostrano il cambiamento del feed, vediamo che i pulsanti Like, Commenta e Condividi, si sovrappongono all’immagine o al video a schermo pieno. Lo stesso vale per le didascalie, che diventano quasi illeggibili. In queste anteprime della novità non si vedono le Storie, ma un portavoce, parlando con TechCrunch, ha spiegato che la banda superiore rimarrà invariata.

Per il momento Adam Mosseri ci ha tenuto a precisare che si tratta di un test, e che gli utenti sono liberi di dare il loro feedback negativo o positivo. In base a come questa novità sarà recepita, Instagram deciderà se farla diventare qualcosa di definitivo. A voi piace l’idea?

PC Professionale © riproduzione riservata.