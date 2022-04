Instagram sta testando i post in evidenza sul profilo: la novità è in arrivo prossimamente e permetterà di dare maggiore importanza ai post

Continuano le novità di Instagram, che ora sembra stia lavorando a una funzione per mettere in evidenza i post sul proprio profilo. Infatti il social pare che stia testando questa opzione, proponendola solo a un numero ristretto di utenti. Ma di cosa si tratta?

Un portavoce di Meta ha spiegato che l’azienda sta testando una nuova funzionalità che spinge le persone a mettere in evidenza post sul proprio profilo. Il gruppo di utenti selezionati ha quindi la possibilità di dare più importanza a diversi post sul proprio account. Si tratta di una novità utile per ripescare contenuti del passato, o per farsi conoscere subito a persone nuove, selezionando i contenuti che più ci rappresentano.

Instagram propone quindi la possibilità di dare maggiore visibilità a determinati post. La funzione ricalca quindi quella che permette di mettere in evidenza le Storie, o anche lo strumento di TikTok che permette di selezionare tre video da proporre in cima al proprio profilo.

Di questa opzione ne parlò già qualche mese fa Alessandro Paluzzi. Tuttavia Instagram ha deciso di avviare il test solo ora, per cercare di proporre sempre novità interessanti per gli utenti. Ancora non sappiamo come funzionerà questo strumento, ma presto avremo sicuramente degli aggiornamenti in merito. Per ora non siamo ancora a conoscenza di quando la novità debutterà in versione definitiva per tutti gli utenti di Instagram.

Sappiamo che l’intento di Instagram è quello di dare più visibilità a contenuti video come i Reels, e questa funzione potrebbe favorire anche chi sfrutta questo strumento. Di recente inoltre il CEO del social ha dichiarato che chi pecca di mancata originalità, riciclando video e trend presenti su altri social come TikTok, sarà oscurato dall’app.

