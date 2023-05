News

Andrea Sanna | 27 Aprile 2023

Instagram

La città più fotografata su Instagram

Spesso scrollando la home di Instagram vi sarà capitato sicuramente di vedere delle immagini di città splendide che raccontano la primavera (o qualsiasi altra stagione dell’anno) in diverse parti del mondo. Ma vi siete mai chiesti qual è la città che in questo periodo è più “instagrammabile”? Vi diamo un piccolo suggerimento: non è Parigi e nemmeno New York!

Incredibile a dirsi per due metropoli così amate, eppure entrambe sono state superate da Londra. La capitale inglese, come riferisce Fatto Quotidiano, in primavera è quella più amata sul noto social. Soffermandoci sugli hashtag generati su Instagram da oltre 300.000 profili che hanno condiviso degli scatti in circa 170 diverse località, la classifica vede proprio Londra prendersi il trono ed essere incoronata dai turisti come la più social… sui social.

Se su Instagram cercate la dicitura #springinLondon noterete tantissime immagini che scaldano il cuore. Nel periodo primaverile poi le strade della capitale si arricchiscono di fiori ed è una vera e propria esplosione di colori. A pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo III, poi, sembra che ci sia ancor più competitività tra inglesi nel rendere anche il proprio giardino ammirabile agli occhi dei passanti. Questo permette quindi di regalare scatti meravigliosi.

Oltre alla bellezza di Hyde Park, Kensington Gardens e altri grandi parchi, ci sono molti posti in cui è possibile godersi la fioritura e paesaggi mozzafiato. Sito Unesco, uno dei posti da visitare è il giardino reale di Kew Gardens. Solo per festeggiare il re, c’è la possibilità di fare pic nic sul prato e barbecue fuori dall’aranceto. Per non parlare poi dei tanti fiori e alberi, curati nei minimi dettagli. Insomma un posto in cui è impossibile non realizzare foto meravigliose per il proprio profilo Instagram.

Tra gli altri segnaliamo ancora:

Kyoto Garden

Privy Garden

Bushy Park

Se vi trovate a Londra nei giorni della festa in onore di re Carlo III, i padroni di casa di Waddesdon Manor (dei noti collezionisti d’arte della dinastia Rothshild) hanno preparato delle installazioni presenti tra i fuori presenti nel giardino.

Dai gerani alle begonie, per passare alle petunie e salvia che riproducono il rosso, bianco e blu (colori della bandiera inglese) distribuiti su un prato. Ed è qui che troviamo 55.000 piccole installazioni luminose di 3 cm a completare il quadro.

Insomma un luogo magico, tutto da visitare, che su Instagram farebbe il pieno di like e commenti! Si passa poi al 115.000 tulipani e narcisi gialli, una delle passioni degli inglesi. I giardini sono stati realizzati da Alice de Rothschild, seconda proprietaria di Waddesdon e grande appassionata di giardinaggio e di arte. Insomma aveva già predetto il futuro e i fan di Instagram ringraziano!