News

Andrea Sanna | 17 Maggio 2023

Instagram

Dopo il ritorno della musica su Instagram (così come su Facebook), il social network continua a sfornare nuove idee e aggiornamenti interessanti. Tra questi uno di cui già vi avevamo parlato legato alle gif.

Ebbene pare proprio che di recente Instagram abbia voluto ascoltare le richieste dei propri utenti e introdurre questa nuova funzione. Ad annunciare questo importante traguardo è Adam Mosseri durante un incontro su Channels con Mak Zuckerberg.

Adesso le immagini animate potranno essere pubblicate sia come un commento, ma anche come riposte a commenti sotto ai vari post. Vi state chiedendo come fare? Ve lo spieghiamo noi in pochi semplici e veloci passaggi. Ecco di seguito nel dettaglio:

Per prima cosa dovrete accedere al vostro account Instagram.

Poi appena vi troverete nella home e intendete rispondere a post vi basterà svolgere lo stesso procedimento del commento classico.

Nel lato destro della barra di digitazione è presente una piccola icona con su scritto “GIF”.

Basterà cliccarci su e troverete tutte quelle che fanno al caso vostro.

Ricordiamo che, esattamente come avviene per altri social, anche su Instagram vi sarà possibile cercare nell’apposita barra le gif che più fanno al caso vostro e che vi piacciono maggiormente. Una volta fatti questi piccoli passi, come spiegato nella piccola guida, non dovrete fare altro che sbizzarrirvi.

Ma c’è un ma! Se ancora non avete la possibilità di commentare i vari post con gif su Instagram, non dovete preoccuparvi troppo. Questo perché sta arrivando pian piano nei dispositivi e presto sarà disponibile per tutti. Nel dubbio, però, consigliamo di dare sempre un occhiata su Play Store o Apple Store, a seconda del sistema operativo, nel caso sia necessario qualche aggiornamento.

Le news su Instagram non sono ancora finite. Eccone qui delle altre tra le più recenti…