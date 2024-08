News

Martina Pedretti | 20 Agosto 2024

Instagram

Su Instagram spopola il trend in cui un’intelligenza artificiale critica gli utenti insultando il loro profilo: ecco come usarla

Come farsi criticare il profilo Instagram dall’intelligenza artificiale

Hai mai desiderato di avere una prospettiva esterna sul tuo account Instagram, che magari curi con tanta attenzione? Bene, sul social ora sta spopolando un’intelligenza artificiale che passa setaccio il tuo profilo, e lo giudica in modo brutalmente ironico. Che tu stia cercando un feedback costruttivo o una critica pungente, ecco come fare per farsi criticare il profilo Instagram dall’AI.

Al giorno d’oggi, esistono innumerevoli strumenti di intelligenza artificiale a disposizione, dai generatori di immagini ai chatbot amichevoli. Per divertirci con tanta ironia possiamo però anche farsi roastare da uno di loro, ovvero Monica, un’assistente AI All-in-One gratuito, che usa i modelli AI più avanzati (GPT-4o, Claude 3, ecc.) per chattare, cercare, scrivere, tradurre e molto altro.

Tra le funzionalità di Monica c’è anche il Roast Master, un generatore di insulti creati con l’AI e utilizzabile su Instagram, Twitter e Linkedin.

“Pronto per un controllo dell’ego digitale? Roast Master trasforma i tuoi post noiosi in oro comico. Preparati a insulti AI così feroci che riderai nonostante siano rivolti a te“, si legge nella pagina dedicata.

Per farsi insultare e ottenere una critica della nostra personalità basterà accedere a questo sito, indicando il proprio username su Instagram, e cliccare su Insulta.

Visto il successo dello strumento, si potrebbe dover aspettare qualche minuto per la propria analisi.

Una volta finita l’attesa sarà fornita una Critica, un indicatore di personalità di Myers-Briggs, un prospetto della Fortuna 2024, il nostro Animale Spirituale e Motto di Vita, i nostri punti deboli e di forza, la nostra vita amorosa e una prospettiva degli altri attorno a noi. Tutto creato da un’intelligenza artificiale che si basa solamente sul nostro profilo Instagram.

I risultati sono poi condivisibili su Instagram, WhatsApp, X e altri social.

Siete pronti a vivere questa esperienza?