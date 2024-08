WhatsApp punta sugli adesivi: arriva Giphy e l’editor su Android

News

Martina Pedretti | 19 Agosto 2024

WhatsApp

WhatsApp lancia novità per gli adesivi con le GIF animate di Giphy e l’editor personalizzato anche su Android

Con l’aumento continuo dell’uso di WhatsApp, soprattutto nei mercati occidentali, Meta sta ampliando le funzionalità dell’app per offrire un’esperienza più ricca e variegata nei messaggi. L’ultima novità riguarda l’espansione degli adesivi, con aggiornamenti significativi che includono GIF animate e adesivi personalizzati, mirati a rendere le conversazioni più dinamiche e coinvolgenti.

In particolare, WhatsApp ha introdotto adesivi animati tramite un’integrazione con Giphy. Questo aggiornamento consente agli utenti di aggiungere una nuova vasta gamma di GIF animate alle loro chat. Sebbene l’app avesse già adesivi animati, inclusi gli adesivi Meta Avatar lanciati l’anno scorso, la nuova integrazione con Giphy amplia notevolmente la varietà di sticker disponibili.

In aggiunta, WhatsApp ha lanciato un creatore di adesivi personalizzati per Android, che permette agli utenti di trasformare le loro foto in adesivi unici. Questa funzione, precedentemente disponibile solo su iOS, amplia le possibilità creative degli utenti, che potranno personalizzare ulteriormente le loro conversazioni.

Meta sta anche esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione di adesivi. Gli adesivi basati su AI, disponibili in alcuni mercati selezionati, consentono di generare immagini animate a partire da descrizioni testuali. Questa funzione presto sarà disponibile a più utenti.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza utente, WhatsApp ha aggiornato il processo di anteprima degli adesivi, offrendo la possibilità di visualizzare i pacchetti di adesivi prima di scaricarli. Inoltre, gli utenti possono ora organizzare il loro vassoio di adesivi, spostando o eliminando quelli non desiderati con facilità.

Sebbene questi aggiornamenti non rivoluzionino il sistema di messaggistica, arricchiscono le opzioni disponibili e allineano WhatsApp alle ultime tendenze nella comunicazione digitale.