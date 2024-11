Instagram corregge una fastidiosa funzione legata ai video

News

Martina Pedretti | 11 Novembre 2024

Instagram

Instagram risolve una funzione particolarmente odiata dagli utenti

Instagram ha finalmente bloccato la fastidiosa funzione “rug pull” che fa sparire i video mentre li stai guardando. Con l’annullamento di questa funzionalità, ora i video restano sullo schermo fino a quando non scorri.

Se sei un utente assiduo di Instagram, probabilmente hai vissuto una scena frustrante: apri l’app, inizia a caricarsi un video e, appena ti ci soffermi, questo scompare per essere rimpiazzato da un altro contenuto. Questo comportamento, noto internamente come “rug pull”, non è stato frutto di un semplice bug. Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha spiegato di recente in una sessione AMA (Ask Me Anything) nelle sue Instagram Stories che questa era in realtà una scelta intenzionale.

Secondo Mosseri, Instagram adoperava questa funzione per cercare di mantenere gli utenti impegnati, offrendo sempre nuovi contenuti in tempo reale. “L’app caricava nuovi contenuti e ci stava mettendo un po’, quindi vi mostravamo qualcosa che era già stato scaricato nel frattempo,” ha detto Mosseri. L’idea era che questo avrebbe mantenuto alto il coinvolgimento, fornendo sempre qualcosa da guardare, anche se ciò comportava il rischio di interrompere in modo improvviso un video appena iniziato.

Ma gli utenti non hanno preso bene questa funzione. Anziché aumentare il coinvolgimento, la pratica del “rug pull” si è rivelata fastidiosa e controproducente, suscitando frustrazione in molti utenti che desideravano solo poter guardare tranquillamente i contenuti senza interruzioni inaspettate. Mosseri ha ammesso che, sebbene si volesse migliorare l’esperienza utente, il risultato era “davvero fastidioso.”

Il CEO ha dunque confermato che Instagram ha eliminato questa funzione, optando per un’esperienza di navigazione più lineare. Ora, i video rimarranno sullo schermo fino a quando l’utente non deciderà di scorrere verso nuovi contenuti. Il cambiamento sembra aver comportato “un piccolo calo di coinvolgimento,” ha spiegato Mosseri, ma rappresenta comunque un netto miglioramento per la fruizione dei contenuti sull’app.