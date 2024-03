News

Martina Pedretti | 4 Marzo 2024

Instagram

Su Instagram è arrivato un nuovo gioco segreto nei DM, attivabile con le emoji: ecco come sbloccarlo e come giocare

Un nuovo gioco con le emoji nei DM Instagram: come sbloccarlo

Sapevate che su Instagram c’è un nuovo gioco segreto che si attiva con le emoji? Scopriamo subito come giocare e come attivarlo.

Instagram sta introducendo diverse novità ultimamente, ma forse non tutti sono a conoscenza del nuovo gioco segreto che si può sbloccare utilizzando le emoji. Questa funzione, ancora avvolta nel mistero, è stata scoperta solo da pochi utenti e presto ha fatto il giro del mondo.

Come si attiva il gioco con le emoji di Instagram? Per iniziare è necessario inviare una faccina tramite i Messaggi Diretti di Instagram, ovvero i DM. Basta quindi scegliere un amico o un’amica a cui inviare l’emoji per scoprire se questa nuova opzione funziona. Non serve una specifica emoji, poiché il gioco si attiva con qualsiasi faccina.

Dopo aver inviato l’emoji, tenete premuto con il dito su di essa. Se la vostra versione di Instagram è aggiornata e compatibile con il gioco, si aprirà un mini-game in cui dovrete raccogliere le emoji che cadono senza farle precipitare sul fondo dello schermo. Se vi distrarrete e ne cadrà anche una sola, il gioco si interromperà e avrete perso.

Sembra quindi che questo nuovo gioco di Instagram con le emoji sia un modo di passare il tempo mentre si aspetta una risposta al DM inviato. Quante volte infatti capita di mandare un messaggio e aspettare ore e ore prima di una risposta?

Conoscevate già questa funzione segreta di Instagram? Proverete questo mini-gioco? Se sì, con quale emoji?

Se il gioco con le emoji di Instagram non dovesse funzionare sul vostro account, provate ad aggiornare l’app dall’App Store se avete iOS o dal Play Store se avete Android. Qualora questo non bastasse non vi resta che attendere, presto il social attiverà la novità anche per voi.