Andrea Sanna | 4 Ottobre 2023

L’AI utilizzata per le foto di Facebook e Instagram

Meta è sempre più propensa e indirizzata verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale su Facebook e su Instagram. Un settore sempre più in crescita intorno all’azienda e per tale ragione ha lanciato il servizio Meta AI qualche giorno fa.

Adesso però grazie a Nick Clegg sono emersi importantissimi dettagli, che informano come Meta sta continuando ad “addestrare” i suoi modelli di intelligenza artificiale. Il presidente degli affari globali di Meta hanno riferito che proprio l’azienda sta utilizzando i post pubblici pubblicati da tutti gli utenti di Facebook e Instagram per ammaestrare al meglio i modelli di AI. Post questi che comprendono anche le immagini.

Si parla ovviamente di post pubblici (sia su Instagram che su Facebook), come sottolineato da Meta e il processo di addestramento non ha usufruito di quelli privati o condivisi solo con alcuni contatti. Anche perché sarebbe illegale in diversi paesi.

Nel suo discorso Nick Clegg ha fatto sapere che l’azienda ha implementato delle misure per escludere, nel corso dell’esercitazione, dettagli privati dai post pubblici. Oltre a questi non sono inclusi nemmeno messaggi privati che gli utenti scambiano nelle piattaforme menzionate.

Nello specifico Meta sta utilizzando due modelli di intelligenza artificiale: Llama 2, dedicato al linguaggio e Emu, che si occupa di generare immagini a partire dal testo. E quest’ultimo è stato utilizzato per addestrare l‘AI utilizzando foto che arrivano da post di Instagram e Facebook.

Dunque l’idea di Meta è quella di ottimizzare al meglio i dati a disposizione per migliorare le proprie piattaforme. Ovviamente si tratta di dati che gli utenti hanno deciso di propria sponte di rendere pubblici su Instagram e Facebook.

Questa dunque la novità resta nota da Nick Clegg sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di Meta.

