Altra novità su Instagram e Facebook. Le due app mettono in sicurezza i profili degli utenti minorenni. Ecco come

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della scelta di Facebook di eliminare alcune informazioni personali nel profilo di ogni utente. Ora Meta ha deciso di salvaguardare e mettere in sicurezza i profili dei minorenni sia su Facebook che su Instagram. Un modo come un altro per “promuovere esperienze sicure e adatte alla loro età”.

A dare notizia di questo è la stessa società. L’azienda fa sapere come, da questo momento tutti i più giovani, di età inferiore ai 18 anni avranno delle impostazioni predefinite nei propri account. Per esempio sarà presente una configurazione più privata quando ognuno di loro si iscrive a Facebook. Altro aspetto su cui sta lavorando la piattaforma è fermare la diffusione di foto intime degli adolescenti sul web. In particolar modo quando attraverso esse subiscono ricatti.

Esattamente come Instagram, che ha adottato un metodo simile con le impostazioni predefinite, Meta anche su Facebook vuole procedere allo stesso modo. L’intento è quello di incoraggiare gli adolescenti già presenti sul noto social a scegliere delle impostazioni più private. Tra queste:

Chi può vedere la lista degli amici;

Le pagine che si seguono e i post in cui si è taggati;

O ancora chi può commentare i post pubblici e così via.

Soffermandoci, invece, sulla ‘sextortion’, Meta fa sapere che sta collaborando con il Centro nazionale contro lo sfruttamento e la scomparsa di minori. L’idea è di creare una piattaforma globale in cui gli adolescenti possano sentirsi al sicuro ed evitare che alcune foto possano essere condivise senza il loro consenso.

Per concludere, ancora, Instagram e Facebook stanno lavorando anche sulla protezione dei minorenni dai messaggi di adulti sospetti con cui non sono connessi. In che modo? Evitando di mostrarli nella sezione “Persone che potresti conoscere”.

Altra importante novità potrebbe essere la rimozione totale, per un livello di maggior sicurezza, del tasto “Messaggi” sugli account dei minorenni, quando vengono visualizzati da adulti che posso essere considerati pericolosi. Meta, infine, invita tutti i minorenni e più giovani a segnalare gli account dopo aver bloccato qualcuno, di modo da poter essere contattati su come evitare questo tipo di messaggi. Pensate: solo nel 2021, rende noto Meta, più di 100 milioni di persone hanno preso visione degli avvisi di sicurezza su Messenger.

Queste dunque i prossimi aggiornamenti su cui stanno lavorando Instagram e Facebook per salvaguardare al meglio gli utenti minorenni.

PC Professionale © riproduzione riservata.