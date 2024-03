News

Andrea Sanna | 5 Marzo 2024

Oggi 5 marzo 2024 Instagram, Facebook e Threads hanno smesso di funzionare. Perché sono in down? I motivi del malfunzionamento

Instagram, Facebook e Threads sono in down oggi 5 marzo 2024. Scopriamo insieme quali sono i motivi del malfunzionamento. Perché non funzionano? Cosa sappiamo a riguardo.

Instagram, Facebook e Threads in down

Oggi 5 marzo gli utenti sono andati nel panico quando hanno tentato di accedere ai social e si sono accorti del malfunzionamento. Perché Threads, Facebook e Instagram sono in down e non funzionano? Cosa è successo?

A quanto pare il gruppo Meta in data odierna sta riscontrando dei grossi problemi nelle piattaforme di Facebook e Instagram, ora in down. Migliaia di utenti in Italia e nel resto del mondo sembrano trovare difficoltà a navigare nelle due piattaforme. Ma non solo, perché le segnalazioni in questione riguardano anche Threads, social attivo ufficialmente in Italia dallo scorso dicembre.

Le segnalazioni su Facebook, Instagram, Threads in down hanno raggiunto numeri elevatissimi sia nel nostro Paese che in altri Stati. In base a quanto si apprende ci sarebbero problemi nel login, ma anche all’accesso all’app e sito web. Così come su Instagram i problemi riguardano l’app e il feed nello specifico. Infine su Threads sembra interessare app e sito web, mentre più marginale sembrerebbe essere la connesione al server.

Ma non solo Instagram, Facebook e Threads in down a quanto pare. In base alle info fornite da Downdetector, infatti pare che il problema riguarderebbe anche Messenger, YouTube, Google Play Store, Google, X, Gmail, WhatsApp e TikTok.

Gli utenti preoccupatissimi si sono precipitati subito su altre piattaforme per cercare di capire cosa stesse succedendo e si sono resi conto che purtroppo anche altre persone si ritrovano nella medesima situazione.

I motivi del malfunzionamento

Al momento non conosciamo le ragioni di questo malfunzionamento e si attendono ulteriori novità da parte dei social menzionati.

Staremo a vedere se si tratterà di un problema di qualche ora o ci vorrà più tempo.

Per il momento vi consigliamo di evitare di aggiornare le pagine o tentare di uscire e accedere alle varie app di Instagram, Facebook e Threads perché non si risolverà granché.