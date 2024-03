News

Martina Pedretti | 5 Marzo 2024

Instagram giunge in aiuto dei più distratti: da ora si possono modificare i DM inviati entro 15 minuti da quando sono stati mandati

Gli utenti Instagram possono ora modificare i DM inviati

Instagram ha annunciato alcune nuove funzionalità, tra cui la possibilità di modificare i DM inviati entro 15 minuti. Scopriamo come fare e da quando si potrà.

Il social ha deciso di migliorare le sue chat private, poiché particolarmente utilizzati dagli utenti, che spesso le preferiscono rispetto all’idea di pubblicare sul feed principale.

La novità più importante riguarda l’arrivo della modifica dei messaggi di Instagram. Questo strumento consentirà di aggiornare e cambiare il testo di un DM fino a 15 minuti dopo l’invio.

Quante volte abbiamo inviato messaggi diretti su Instagram che avremmo voluto formulare in modo diverso o che includevano un errore di battitura? Ora, Meta ha annunciato è giunto in nostro aiuto. Prima di questo aggiornamento, l’unica opzione per annullare un messaggio privato era eliminare l’intero DM.

Per modificare un DM su Instagram, basta tenere semplicemente premuto il messaggio inviato finché non appare un menu a discesa. Qui basta selezionare “Modifica“. Il messaggio modificato mostrerà la parola “Modificato” nella conversazione. Se quindi si spera che nessuno si accorga della modifica, è meglio eliminare l’originale e inviarne uno nuovo.

Si tratta della stessa funzionalità aggiunta da WhatsApp nel corso del 2023. Dopotutto, considerando il piano più ampio di Meta di unire eventualmente tutti i suoi strumenti di messaggistica in un’unica piattaforma, è logico implementare allo stesso modo le funzionalità delle sue app.

Sebbene la messaggistica multipiattaforma tra Instagram e Messenger non sia più possibile da dicembre, le due app di messaggistica di proprietà di Meta continuano a condividere una serie di funzionalità.

Gli utenti ora avranno anche la possibilità di attivare o disattivare le conferme di lettura, appuntare chat individuali o di gruppo nella parte superiore delle loro caselle di posta e rispondere con la loro scelta di adesivi, GIF, video, foto e messaggi vocali.

Questi strumenti sono in fase di distribuzione per tutti gli utenti in questi giorni.