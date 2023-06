News

Andrea Sanna | 7 Giugno 2023

Instagram

Chatbot su Instagram?

Instagram non smette di stupire con i suoi nuovi aggiornamenti. Dopo i recentissimi canali broadcast (qui la guida completa su come utilizzarli e cosa sono), la piattaforma potrebbe cedere all’intelligenza artificiale generativa. In che modo? Vi domanderete. Attraverso l’integrazione di un suo chatbot.

A parlare di questo è lo sviluppatore Alessandro Paluzzi su Twitter, il quale ha riportato come la piattaforma social di Meta pare stia testando una soluzione inedita pronta a migliorare l’esperienza di ogni utente nelle chat. Il tutto con lo scopo di renderla più divertente.

Ma quale funzione avrà su Instagram e cosa sarà in grado di fare? Stando a quanto si apprende dalla schermata condivisa da Paluzzi sui social, l’intelligenza artificiale nelle chat di Instagram avrà lo scopo di rispondere alle domande degli utenti, fornire i giusti consigli. Per esempio c’è l’intenzione di ispirare la creatività di ogni persona presente sulla piattaforma, aiutando a scrivere messaggi.

Si potrà scegliere tra tre diverse personalità dell’intelligenza artificiale e richiamare il chatbot di Instagram in una conversazione attraverso “@”. Insomma un modo davvero semplice e veloce.

La chatbot con l’intelligenza artificiale – Instagram

Una soluzione simile a Instagram l’ha presa anche Snapchat con My Al, chatbot basato sulla tecnologia GPT-3.5 di OpenAI. I possessori del servizio Plus hanno iniziato a usufruirne da febbraio. Poi si è passati all’estensione a livello globale. C’è da dire anche però che dopo un avvio scoppiettante, c’è stato un brusco calo. Con Instagram chiaramente si spera di poter invertire questa rotta e fare in modo che tutto possa andare nel migliore dei modi.

Vedremo dunque quanto verrà introdotta questa nuova funzione su Instagram, che già sta incuriosendo milioni di utenti! Non appena ci saranno ulteriori dettagli e conosceremo tutte le caratteristiche dettagliate, non esiteremo a informarvi.

