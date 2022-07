Instagram introduce nuovi modi per collaborare e creare Reels

Tra Remix e Reels, Instagram punta sulla collaborazione

Su Instagram è in arrivo una funzione per remixare le foto pubbliche, infatti si potrà scegliere tra i nuovi layout Remix o aggiungere la propria clip alla fine di un video esistente. Nelle prossime settimane inoltre, i nuovi post video verranno condivisi come Reels in modo automatico.

Il social infatti ha annunciato nuove funzionalità con l’obiettivo di divertire e semplificare la collaborazione, per creare e condividere Reels. Instagram sta ampliando gli strumenti di Remix per migliorare il modo in cui si raccontano le storie su Instagram quando si collabora con i creatori e amici preferiti, tra cui:

Remix per le foto : nelle prossime settimane si potranno remixare le foto pubbliche;

: nelle prossime settimane si potranno remixare le foto pubbliche; Layout Remix : si potrà scegliere tra Green Screen, schermo diviso o la visualizzazione di una reazione picture-in-picture per aggiungere il proprio commento video;

: si potrà scegliere tra Green Screen, schermo diviso o la visualizzazione di una reazione picture-in-picture per aggiungere il proprio commento video; Aggiungi la tua clip: invece di visualizzare il proprio remix contemporaneamente all’originale, ora si può aggiungere una personale clip successiva;

Inoltre, tra le novità in arrivo figurano anche dei nuovi modelli per facilitare la creazione dei Reels con audio e clip. C’è poi l’opzione Dual, creata per agevolare la creazione di reazioni. Tutte queste funzioni strizzano l’occhio ai Duetti di TikTok, e puntano ad allungare la viralità dei contenuti dei social, sfruttando il fatto che gli utenti possano riutilizzarli e reimmaginarli.

Come già anticipato poi i Reels prenderanno il sopravvento su Instagram. Infatti i nuovi post video di durata inferiore ai 15 minuti verranno condivisi in automatico come Reels. I video pubblicati prima di questa modifica rimarranno come video e non cambieranno.

