Instagram starebbe testando una funzione per trasformare tutti i video del social in Reels: ecco cosa sappiamo

I Reels elimineranno per sempre i video di Instagram?

La trasformazione di Instagram in TikTok usando i Reels sembra destinata a intensificarsi. Infatti, dopo che il social ha essenzialmente copiato la funzione dei video da 15 a 60 secondi dal nemico, l’azienda sta ora valutando la possibilità di trasformare tutti i video di in Reels. Cosa significherebbe?

I Reels differiscono dai normali video di Instagram in tre modi principali:

I creatori hanno accesso a una libreria musicale, più filtri e strumenti di modifica;

Altri utenti possono includere il tuo audio originale nei loro video;

Altri utenti possono creare un remix che includa il tuo Reel.

Lo specialista dei social media Matt Navarra ha scoperto per primo che Instagram stava testando la funzione. Successivamente la società madre Meta ha confermato il test a TechCrunch. “Stiamo testando questa funzione come parte dei nostri sforzi per semplificare e migliorare l’esperienza video su Instagram”.

La mossa nasce dalla necessità di Instagram di sfruttare la popolarità sempre crescente dei video di dimensioni ridotte, con il tempo di visualizzazione più che raddoppiato rispetto allo scorso anno. I Reels in particolare sono di crescita perché ogni clip pubblicata fornisce materiale sorgente per altri utenti per creare ulteriori Reels.

Secondo alcuni esperti si tratta di una mossa strategica: a livello puramente numerico, Instagram è davanti a TikTok. La prima app conta circa 1,4 miliardi di utenti, mentre la seconda 1 miliardo. Ma la verità è un’altra, perché ciò che le cifre non ci dicono è chi sta usando le app e come le stanno usando. Infatti è la Gen Z a usare TikTok, molto più rispetto a quanti usi Instagram. Infatti l’app di Meta sta andando fuori moda tra i giovani.

Attualmente, il tempo medio trascorso su Instagram a livello globale è di 28 minuti. Su TikTok questo tempo arriva a 52 minuti. Questo dato sta spingendo Instagram a rivoluzionare i suoi post, e trasformare tutti i video in Reels fa parte di questo rebranding.

