Martina Pedretti | 15 Dicembre 2023

Su Instagram si possono cambiare temi e colori delle chat: ecco come fare per donare un nuovo look ai nostri DM

Come cambiare i temi delle chat Instagram

Ora Instagram permette a tutti gli utenti di cambiare i temi e i colori delle chat nei DM. Infatti è possibile ravvivare i propri messaggi diretti, donando loro un nuovo look. Ecco come fare a impostare i nuovi temi.

In precedenza, l’unico modo in cui si poteva modificare l’aspetto delle chat di Instagram era attivando la modalità oscura. Ora, grazie ai temi dei DM di Instagram, la messaggistica sulla piattaforma è diventata molto più divertente, personalizzabile e accattivante.

Ma come utilizzare i temi nei DM di Instagram? Prima di spiegarti come modificare i temi nei messaggi diretti, controlla prima di avere l’ultima versione dell’app installata sul tuo dispositivo. Vai sull’App Store di Apple (per dispositivi iOS) o su Google Play Store (per dispositivi Android) e controlla se è disponibile un aggiornamento per Instagram.

Ora che hai accesso ai temi della chat, puoi iniziare a personalizzare la tua casella di posta DM. Avvia Instagram e tocca l’icona dei DM nell’angolo in alto a destra dell’app. Successivamente, apri la chat che desideri modificare e tocca il nome utente della persona per aprire il menu delle impostazioni della chat. Qui seleziona Tema. Dalla lunga lista a disposizione scegli il tuo tema preferito, oppure, scorri verso il basso e scegli un colore nella sezione Colori e Sfumature.

La lista dei temi

Quando scegli un tema, lo sfondo della chat verrà modificato in un’immagine o grafica preimpostata, mentre il colore dei vari messaggi verrà modificato in una tonalità che si abbina allo sfondo. Inoltre, non è necessario scaricare i temi della chat di Instagram: sono disponibili per impostazione predefinita.

Tieni presente che il cambiamento del tema ha effetto per entrambe le parti nella chat, e ognuno dei due potrà scegliere di cambiarlo. I temi dei DM Instagram funzionano sia sulle chat personali che su quelle di gruppo. Tuttavia, non sono disponibili sulla versione web.

Oltre a cambiare il tema della chat di Instagram, si possono anche scegliere diversi colori e sfumature. A differenza dei temi, così facendo si cambia solo il colore delle bolle di testo. Come mittente, il colore del fumetto cambierà nel colore appena selezionato. La nuova sfumatura sarà visibile solo dalla sua parte. Il fumetto del testo del ricevitore e il colore dello sfondo rimarranno invariati per entrambi.

Ogni volta che viene modificato il tema della chat, Instagram avvisa entrambe le parti della conversazione tramite un messaggio. Questa modifica apparirà come come nuovo messaggio nella chat come “X ha cambiato il tema in Y“, con affianco l’opzione per cambiare il tema.

Selezionando Modifica tema dal messaggio di notifica potrai cambiare rapidamente i temi dei DM di Instagram o le sfumature di colore comodamente.