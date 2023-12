News

Martina Pedretti | 14 Dicembre 2023

Instagram

Nelle Storie Instagram si possono ora creare degli sticker

Su Instagram è arrivata una tanto attesa novità, che renderà felici gli utenti. Nelle Storie è ora presente uno strumento chiamato Ritagli (o Cutouts), che permette di creare degli adesivi direttamente dall’app, usando le foto della nostra Galleria.

Questa funzionalità è simile a quella introdotta per la prima volta con iOS 15, che permette di creare sticker dalle proprie foto. Nelle Storie Instagram infatti ora si può isolare automaticamente il soggetto dallo sfondo e dare vita a un adesivo da usare sull’app, senza usare piattaforme esterne.

Per creare i nostri sticker basta aprire le Storie e cliccare sulla sezione dedicata agli adesivi, e selezionare la voce Ritagli (o Cutouts), contrassegnata da un’icona a forma di forbice. Così si aprirà una pagina dedicata alla creazione dell’adesivo, partendo dalla selezione di una foto con un soggetto ben definito, direttamente dalla nostra Galleria.

A questo punto Instagram delineerà da solo i bordi dello sticker, ma è anche possibile farlo manualmente. Una volta creato si potrà usare l’adesivo in una Storia Instagram, e inoltre questo sarà salvato ne “I tuoi adesivi“, una sezione accessibile dalle Storie, in cui sono presenti tutti gli sticker creati.

Ora potete sbizzarrirvi e creare quanti più sticker desiderate per arricchire le vostre Storie Instagram.

La novità era inizialmente in fase di test, come annunciato da Mosseri a ottobre, e ora è in fase di distribuzione per gli utenti di tutto il mondo.