Instagram lancia l’app di editing video Edits

Martina Pedretti | 23 Aprile 2025

Finalmente è arrivata l’app Edit di Instagram

È finalmente arrivata. Dopo mesi di test, anteprime e speculazioni, Instagram ha ufficialmente lanciato Edits, la sua nuova app di editing video. Edits è un’app pensata per modificare video in modo avanzato e professionale, offrendo strumenti che, fino a oggi, richiedevano una combinazione di più app.

La mossa non è casuale. Con l’eventuale (e ancora ipotetico) ban di TikTok negli Stati Uniti sempre più vicino, Instagram si sta muovendo rapidamente per coprire ogni possibile vuoto nel mercato. CapCut, l’app di editing sviluppata da ByteDance (la stessa di TikTok), è attualmente uno degli strumenti più usati dai creator per montare video virali. Ed è proprio qui che entra in scena Edits: un’app completamente integrata nell’ecosistema di Instagram, pronta a diventare la piattaforma di riferimento per i video.

Instagram ha descritto Edits come “uno spazio dedicato con potenti funzionalità per la creazione di video”. Ecco le principali caratteristiche:

Timeline multicanale : una funzione da software di montaggio professionale, con flussi multipli per gestire più clip contemporaneamente.

: una funzione da software di montaggio professionale, con flussi multipli per gestire più clip contemporaneamente. Gestione progetti : si possono lavorare più video in parallelo, tutti ordinati nella sezione “Progetti”.

: si possono lavorare più video in parallelo, tutti ordinati nella sezione “Progetti”. Note integrate : idee per nuovi contenuti, appunti, ispirazioni – tutto può essere annotato direttamente nell’app.

: idee per nuovi contenuti, appunti, ispirazioni – tutto può essere annotato direttamente nell’app. Reels e audio di tendenza : uno strumento nativo per scoprire cosa funziona in quel momento su Instagram.

: uno strumento nativo per scoprire cosa funziona in quel momento su Instagram. Video più lunghi : si possono registrare clip fino a 10 minuti, ben oltre il limite di 3 minuti dell’app principale.

: si possono registrare clip fino a 10 minuti, ben oltre il limite di 3 minuti dell’app principale. Effetti video avanzati : green screen, ritagli, animazioni AI e nuove opzioni per personalizzare ogni dettaglio.

: green screen, ritagli, animazioni AI e nuove opzioni per personalizzare ogni dettaglio. Esportazione senza filigrana : sì, puoi scaricare i tuoi video o pubblicarli direttamente su Instagram, senza loghi indesiderati.

: sì, puoi scaricare i tuoi video o pubblicarli direttamente su Instagram, senza loghi indesiderati. Musica royalty-free, sottotitoli automatici e analytics: tutto incluso, tutto gestibile da un’unica piattaforma.

Instagram ha confermato di essere al lavoro su ulteriori funzioni per rendere Edits ancora più potente:

Fotogrammi chiave per modificare elementi specifici nel tempo.

per modificare elementi specifici nel tempo. AI generativa per trasformare completamente l’aspetto di un video.

per trasformare completamente l’aspetto di un video. Collaborazioni avanzate con altri creator.

con altri creator. Nuovi font, effetti vocali, transizioni, filtri ed effetti sonori, in arrivo prima su Edits, poi – forse – anche sull’app principale.

L’app è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Ma non è detto che resti così. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha lasciato intendere che alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale potrebbero diventare a pagamento, soprattutto per via dei costi computazionali elevati. La priorità, però, resta mantenere la maggior parte degli strumenti accessibili a tutti.