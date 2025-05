Instagram lancia i Reels sbloccabili con codice: come funzionano

News

Martina Pedretti | 8 Maggio 2025

Instagram

Instagram lancia i Reels sbloccabili con codice, una novità che consente ai creator di condividere contenuti esclusivi: come funziona

Instagram ha ufficialmente lanciato una nuova e interessante funzionalità: i Reels sbloccabili con codice. Dopo una fase di test iniziata il mese scorso sull’account Instagram Design, la piattaforma ha attivato per la prima volta questa opzione grazie a una collaborazione con il cantante The Weeknd, che ha pubblicato una clip esclusiva del suo film Hurry Up Tomorrow, visibile solo inserendo un codice.

Come funzionano i Reels bloccabili

I Reels bloccabili sono brevi video che non possono essere visualizzati liberamente da tutti gli utenti Instagram. Per accedervi, è necessario inserire un codice segreto fornito dal creatore del contenuto. Si tratta di una vera e propria “porta chiusa” digitale, dietro cui si trovano contenuti pensati per fan affezionati, community ristrette o iniziative promozionali.

Nella pratica, quando un utente si imbatte in un Reel bloccato, vedrà un messaggio che richiede il codice per accedere. Solo chi è in possesso del codice, ottenuto magari tramite newsletter, community privata o evento, potrà sbloccare e vedere il contenuto.

A cosa servono i Reels bloccabili su Instagram

Instagram spiega che questa novità è pensata per:

Stimolare l’interesse verso contenuti esclusivi

Favorire la connessione tra utenti con interessi comuni

Offrire ai creator un nuovo strumento per coinvolgere segmenti specifici del loro pubblico

Per esempio, un creator potrebbe inviare il codice solo ai membri di un fan club, oppure un brand potrebbe usarlo per condividere anteprime riservate ai clienti più fedeli. Anche i profili personali potrebbero trarne beneficio, per condividere video solo con amici o familiari selezionati.

Per ora, la funzionalità Instagram dei Reels bloccabili è limitata a pochi creatori selezionati, ma il social potrebbe presto estenderla a un pubblico più ampio. The Weeknd è stato il primo a sfruttarla in modo ufficiale: per guardare la sua clip, basta andare sul suo profilo Instagram e inserire il codice ICANTSING.