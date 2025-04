News

Martina Pedretti | 8 Aprile 2025

Instagram sta testando i post oscurati, sbloccabili solo con un codice segreto: come funzionano e come provarli

Instagram sta sperimentando un nuovo formato di contenuto che potrebbe cambiare il modo in cui creator, brand e utenti comuni condividono contenuti: i post oscurati, sbloccabili solo con un codice segreto. Si tratta di un’opzione attualmente in fase di test che permette di limitare l’accesso a determinati post solo a chi è in possesso di un “codice segreto”.

Come mostrato in un post pubblicato da @InstagramDesign, alcuni utenti sia da desktop che da app stanno vedendo una nuova tipologia di post coperti da una schermata che invita lo spettatore a “inserire il codice” per sbloccare il contenuto.

L’idea è quella di incentivare un’interazione più mirata e personalizzata, in particolare con segmenti ristretti di pubblico come superfan, clienti VIP o follower di una determinata area geografica.

Questo formato ha diversi potenziali utilizzi:

Brand che vogliono offrire codici sconto esclusivi a clienti selezionati.

a clienti selezionati. Creator che condividono contenuti premium o dietro le quinte con una fanbase ristretta.

o dietro le quinte con una fanbase ristretta. Profili personali che vogliono filtrare chi vede determinati post (senza dover ricorrere alle Close Friends).

(senza dover ricorrere alle Close Friends). Promozioni, quiz, contenuti interattivi o aggiornamenti riservati a chi ha ottenuto un codice tramite newsletter, eventi o community esterne.

In pratica, il contenuto non è visibile a meno che l’utente non inserisca il codice corretto, che può essere condiviso attraverso qualsiasi canale esterno (DM, email, sito web, ecc.).

Questa novità ricorda l’adesivo “Rivela” lanciato da Instagram per le Storie nel 2023, che richiedeva agli utenti di mandare un messaggio al creator per sbloccare il contenuto sfocato. Entrambe le funzionalità puntano su una logica simile: creare esclusività e interazione diretta.

Per ora si tratta solo di un test visibile a pochi utenti selezionati. Instagram non ha ancora fornito dettagli ufficiali su un eventuale rollout globale, né ha commentato sull’efficacia di questo nuovo formato.