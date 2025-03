Instagram lancia i repost: come funzionano

News

Martina Pedretti | 28 Marzo 2025

Su Instagram arrivano i repost

Instagram ha introdotto una nuova funzione che potrebbe cambiare il modo in cui i contenuti vengono condivisi e scoperti sulla piattaforma. Con il lancio dei Repost, ora i post e i Reels che ricondividi potranno apparire direttamente nei feed dei tuoi follower.

Fino a poco tempo fa, l’unico modo per ricondividere un post su Instagram era tramite le Storie. Ora, con il pulsante di ripubblicazione situato sotto un post o un Reel, puoi ricondividere ogni contenuto con i tuoi follower, aggiungendo eventualmente un tuo commento o testo personalizzato. Il contenuto riapparirà nel loro feed proprio come un normale post.

Secondo la guida aggiornata di Instagram: “Quando ripubblichi, i tuoi follower potrebbero vedere ciò che hai ripubblicato nei loro feed.”

Questo significa che la funzione potrebbe aumentare la visibilità e il coinvolgimento dei post ripubblicati, offrendo un nuovo modo per amplificare contenuti interessanti all’interno della community di Instagram.

Questa non è la prima volta che Instagram sperimenta la funzione Repost. Già nel 2022, la piattaforma aveva testato una scheda dedicata ai Repost sui profili, ma l’idea non era mai stata implementata su larga scala. Ora, sembra che Instagram si senta più sicura di questa funzionalità, soprattutto considerando che più della metà del feed degli utenti è già composto da contenuti suggeriti dall’intelligenza artificiale e post che sono piaciuti agli amici.

L’opzione Repost potrebbe trasformarsi in una leva importante per chi desidera dare più visibilità ai propri contenuti su Instagram. Se vuoi sperimentare un nuovo modo per amplificare un post che ritieni interessante, ora puoi farlo direttamente nel feed dei tuoi follower. Resta da vedere se questa funzionalità verrà accolta positivamente dalla community o se influenzerà ulteriormente l’algoritmo di Instagram.