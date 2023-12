News

Martina Pedretti | 28 Dicembre 2023

Instagram

Su Instagram arriva la funzione AI per cambiare lo sfondo delle Storie

Ogni giorno sembrano esserci nuove notizie sull’intelligenza artificiale e sulle novità di Instagram. Infatti il social ha lanciato un nuovo strumento generativo basato sull’AI, che consente di cambiare lo sfondo a un’immagine caricata nelle Storie.

Il responsabile dell‘intelligenza artificiale generativa di Meta, Ahmad Al-Dahle, ha annunciato la funzionalità su Threads insieme a un video tutorial.

Lo strumento per cambiare lo Sfondo delle Storie Instagram si può utilizzare quando si carica o si acquisisce una foto. La funzione appare accanto alle icone esistenti nella parte superiore dello schermo, affianco a testo e musica. La si riconosce dall’immagine stilizzata di una persona con una cornice rettangolare alle spalle.

Per cambiare lo sfondo delle Storie Instagram, basta semplicemente clic sull’icona e l’intero sfondo dell’immagine si trasforma in una scacchiera (come se il soggetto fosse un file .png). Sotto all’immagine c’è poi un box in cui inserire un testo che descriva lo sfondo che si vuole inserire nell’immagine, al posto di quello eliminato.

Qui si può scrivere quello che si vuole, da “circondato da cuccioli” a “inseguito da dinosauri“. Lo strumento di intelligenza artificiale di Instagram lo genererà in automatico.

La Storia verrà contrassegnata come creata con AI da Instagram, insieme a un adesivo che incita i follower a provarlo, con anche la descrizione fornita che appare tra virgolette. Attualmente, lo strumento per cambiare lo Sfondo delle Storie Instagram è disponibile solo per gli utenti negli USA.

Vi aggiorneremo quando arriverà anche in Italia, ma supponiamo che la novità debutterà nel nostro paese nel corso dei prossimi mesi.

Tra le nuove funzioni di Instagram che usano l’intelligenza artificiale vi ricordiamo anche quella che permette di creare adesivi direttamente dalle Storie, usando le foto della Galleria.