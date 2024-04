News

Martina Pedretti | 23 Aprile 2024

Si possono fare gli screenshot alle Storie Instagram?

Hai mai fatto uno screenshot a una Storia su Instagram per poi chiederti se l’altro utente lo avrebbe scoperto? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla questione. Scopriamo quindi se Instagram invia o meno notifiche quando qualcuno fa screenshot a una Storia.

Instagram è una delle app più popolari, con vari tipi di post, dai reel alle Storie e altro ancora. Le Storie sono un formato di post popolare creato per la prima volta da Snapchat ed è stato adottato da quasi tutte le altre piattaforme, incluso Meta.

Le Storie nascono per poi scomparire nel giro di 24 ore, tuttavia è sempre possibile fare screenshot a qualcosa postato da un utente. Può capitare infatti che una persona che seguiamo posti una Storia con qualche informazione a noi utile, o che si trovi in un luogo che ci piacerebbe visitare. Così per ricordarci di tutto facciamo uno screenshot alla Storia postata.

Se però ti stai chiedendo se facendo uno screenshot Instagram manda una notifica alla persona, ecco la tua risposta. Possiamo darti una buona notizia: Instagram non avvisa se un utente ha acquisito uno screenshot della tua storia o del tuo post. Ciò significa che se fai uno screenshot del post di un altro utente, anche lui non riceverà alcuna notifica.

Tuttavia, vale la pena notare che alcune funzionalità di Instagram hanno regole diverse. Ad esempio, se provi a fare uno screenshot di qualcosa inviato nei DM e riproducibile una volta sola, l’altra persona verrà avvisata, quindi è meglio fare attenzione. Le foto e i video riproducibili una singola volta sono quindi protette da Instagram.

Instagram in passato ha testato brevemente una funzionalità che permetteva alle persone di vedere chi aveva fatto uno screenshot della loro storia nel 2018, ma non è chiaro se abbiano intenzione di aggiungerla di nuovo in futuro.

Anche facendo un post o a un reel non arriverà alcuna notifica all’utente che li ha caricati, dunque niente paura. Quindi, ecco qua: tutto ciò che devi sapere sugli screenshot su Instagram.