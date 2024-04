Let Loose evento Apple iPad: quando sarà e diretta streaming

News

Martina Pedretti | 23 Aprile 2024

Apple

Apple annuncia il nuovo evento Let Loose

A maggio 2024 ci sarà nuovo evento Apple, chiamato Let Loose dedicato agli iPad: quando e a che ora sarà e dove seguirlo in diretta. Quali nuovi prodotti saranno presentati?

Evento Apple Let Loose quando sarà

Apple ha annunciato un nuovo evento del 2024, che si terrà a maggio. Il nome scelto per l’evento è Let Loose. L’azienda ha iniziato a distribuire gli inviti per l’evento e la data scelta è martedì 7 maggio, alle 16 italiane. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelate sicuramente tante novità particolarmente attese, soprattutto dal mondo iPad. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi all’orario e il giorno indicati, direttamente sul sito dell’azienda.

Prodotti annunciati: Let Loose verso nuovi iPad?

Durante l’evento di maggio 2024, saranno con certezza svelati i nuovi prodotti. Per il momento Apple ha fornito diversi indizi su quali saranno i protagonisti di questa giornata. Nel video condiviso dal sito ufficiale si vede anche un pennino, cosa che ci rivela che tra i principali annunci vedremo anche Apple Pencil, oltre agli iPad.

L’evento Apple Let Loose si preannuncia come il palcoscenico ideale per la svelta dei nuovi iPad Pro. Le voci più insistenti indicano l’adozione degli schermi OLED, protagonista delle speculazioni più recenti. Tra le caratteristiche tecniche, ci si aspetta l’integrazione dei nuovi chip M3.

Non si esclude l’eventualità di un upgrade anche per la linea iPad Air, con l’ipotesi di un display più ampio da 12,9 pollici, come accennato da altre recenti voci di corridoio.

Inoltre, circolano voci riguardanti un restyling dell’Apple Pencil e il debutto di una Magic Keyboard evoluta, caratterizzata da un telaio in alluminio, lo stesso materiale pregiato utilizzato sui Mac, e un trackpad più ampio.

Leggi anche: Instagram manda una notifica quando si fa screenshot alle Storie?

Evento Apple maggio 2024 diretta streaming

L’evento Apple Let Loose sarà disponibile alla diretta streaming sul sito di Apple, in una sezione dedicata. Infatti martedì 7 maggio la live avrà inizio e Apple inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti in arrivo.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Apple, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non è noto quanto durerà la presentazione. Inoltre sarà presente anche la diretta streaming sull’applicazione Apple TV, disponibile sui dispositivi del brand.