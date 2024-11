Su Instagram spunta una nuova misteriosa sezione nel profilo: cosa sappiamo

News

Andrea Sanna | 29 Ottobre 2024

Instagram

Instagram continua a rinnovarsi e ora spunta una nuova misteriosa sezione nel profilo di alcuni utenti. Ma cos’è nello specifico e a cosa serve? Andiamo a scoprire le informazioni che siamo riusciti a raccogliere fino a questo momento.

La nuova sezione su Instagram

Mentre Instagram ha ridotto la qualità dei video meno popolari come spiegato da Adam Mosseri e le nuove funzioni dedicate alle festività di Halloween, qualcuno ha notato l’introduzione di una nuova funzione nel profilo. Di cosa si tratta e cosa sappiamo fino a oggi?

A scovarla su Threads è Oncescu Radu che ha pubblicato uno screen che mostra come si presenterebbe il suo profilo Instagram. Come potete notare nella pagina personale, oltre alla presenza dell’opzione riservata ai post e reels pubblicati, così come l’ultimo dedicato agli utenti che ti taggano, ne abbiamo uno nuovo. Nell’immagine lo abbiamo zoomato per farvelo notare meglio.

Per ora non è chiaro a cosa serve e quale sarebbe la sua utilità nello specifico su Instagram. Quel che è certo al momento che solo pochi utenti sembrano esserne in possesso e si tratterebbe di coloro che magari hanno un certo numero di follower e account affiliati. Quindi magari potrebbe trattarsi di profili vicini ad alcune aziende o specifiche attività o ancora dei creator che vantano milioni di follower.

Fare ipotesi al momento sembra essere affrettato e pare che la funzione sia ancora in fase di sviluppo e solo in futuro, magari, sarà disponibile per tutti gli utenti. Quindi cercheremo di capire se andrà in porto e, soprattutto, a cosa serve nel dettaglio.

È certo però che Instagram sta cercando quanto più possibile di inserire nella propria piattaforma degli strumenti che possano quanto più accontentare gli utenti. Attenderemo se ci saranno delle novità presto. Noi in ogni caso vi terremo sempre aggiornati.