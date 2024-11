News

Nicolo Figini | 29 Ottobre 2024

Adam Mosseri, l’amministratore delegato di Instagram, ha rivelato che i video meno popolari avranno una qualità minore. Ecco la ragione dietro tale meccanismo.

La rivelazione del CEO sui video di Instagram

Nelle ultime settimane, il CEO di Instagram Adam Mosseri ha rivelato il motivo per il quale di solito tutti gli utenti visualizzano la seconda foto dei caroselli per prima. Una spiegazione che ha tolto questa grande curiosità a milioni di persone che ogni giorno utilizzano il social fotografico.

In queste ore, invece, è tornato nelle proprie Stories per rispondere a una domanda in merito alla qualità dei video caricati sulla piattaforma. A quanto pare, si è deciso che quelli meno popolari avranno una qualità più bassa rispetto agli altri. La ragione, ovviamente, non è personale ma tecnica e l’intento è quello di garantire una migliore esperienza per tutti:

“In generale, vogliamo mostrare i video alla massima qualità possibile. Ma se un contenuto non viene guardato per molto tempo – dato che la maggior parte delle visualizzazioni avviene all’inizio – passiamo a una qualità inferiore.

Se qualcuno ha una connessione Internet lenta, in questo modo si carica più in fretta. Dipende da diversi fattori, è un sistema molto dinamico. L’obiettivo è quello di far vedere alle persone video di alta qualità.”.

Il CEO di Instagram ha poi spiegato che il sistema lavora basandosi su un insieme di contenuti e non su quelli di una singola persona. Se un video dovesse tornare popolare in un secondo momento, il sistema provvederebbe a ripristinarne la qualità originale. “Diamo priorità alla qualità superiore (codifica più intensiva della CPU e storage più costoso per file più grandi) per i creator che generano più visualizzazioni“, ha aggiunto.

Tutto ciò ha portato un po’ di malcontento tra gli utenti della community, ma probabilmente anche le eventuali proteste in merito a tutto ciò potrebbero non portare a dei cambiamenti.