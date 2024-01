News

Martina Pedretti | 17 Gennaio 2024

Instagram

Presto su Instagram si potranno eliminare le Storie ancora in fase di caricamento

Su Instagram è appena arrivato un piccolo ma utile nuovo aggiornamento per le Storie. Nell’ultima versione dell’app, si può infatti di interrompere il caricamento di una Storia durante il processo, senza doverla per forza pubblicare prima di cancellarla.

Questa novità infatti si prospetta molto comoda per chi per nota errori o problemi mentre sta caricando una Storia su Instagram. Spesso accade che ci sia un errore di digitazione, che manchi un elemento che volevamo inserire, o che la pubblicazione sia frutto di una svista. Tuttavia finora il social non permetteva di rimuovere prontamente la Storia prima del suo caricamento. Per eliminarla bisognava infatti attendere la sua pubblicazione completa.

Per questo ora Instagram permetterà di cancellare le Storie mentre sono ancora in caricamento, evitando eventuali disguidi. A notare la nuova funzione è stato l’esperto di social media Ahmed Ghanem, che ha individuato il nuovo tasto nella fase di caricamento delle Storie che consente di interrompere la pubblicazione di una storia dopo aver premuto “Condividi”.

Sono i più disparati gli errori che potrebbero verificarsi pubblicando una Storia, soprattutto quando si posta sul social ogni giorno. Pertanto, avere la possibilità di interrompere rapidamente il caricamento e correggere questi errori sarà molto utile.

L’aggiornamento delle Storie è disponibile nell’ultima versione dell’app di Instagram.

Vi piace questa novità? Quante volte vi è capitato di voler eliminare una Storia subito dopo aver cliccato il tasto Condividi ma non avete potuto farlo? Finalmente ora si potrà!