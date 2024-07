Instagram permette di aggiungere fino a 20 brani nei Reels

News

Martina Pedretti | 17 Luglio 2024

Instagram

Nei Reels Instagram si possono ora aggiungere fino a 20 canzoni

Oggi Instagram ha annunciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di aggiungere più tracce musicali ai propri Reels. Con questa novità si potranno inserire fino a 20 brani all’interno di una singola clip.

Infatti ora si possono includere fino a 20 tracce in un singolo Reels e sovrapporle o fonderle tra loro, in modo da adattarle alle diverse fasi del video. Tecnicamente, questa operazione è possibile anche con CapCut, l’editor video di TikTok, che però non è progettato per lo stesso tipo di mixaggio multitraccia.

Prima di questo aggiornamento, si poteva aggiungere solo una traccia ai Reels. Ora si possono includere più tracce, sincronizzare audio diversi con il testo, gli adesivi e le clip che appaiono nei propri Reels, creando potenzialmente un video ancora più vivace.

Con questa novità, gli utenti potranno divertirsi nei più svariati modi, arrivando anche a creare delle vere e proprie nuove canzoni. Esistono diversi metodi creativi per usare l’aggiornamento di Instagram, che sicuramente darà vita a nuove tendenze audio nell’app.

Inoltre, altri utenti potranno utilizzare lo stesso audio che qualcun altro ha creato nelle sue clip, e altri utenti potranno accedere a un elenco completo delle tracce che si hanno aggiunto.

Per usare la funzione, basta premere il nuovo pulsante “Aggiungi al mix” che appare nell’editor video di Instagram. Da lì, si possono scegliere le tracce da includere, quali parti delle canzoni usare e dove posizionarle nel video.

Si tratta di una novità interessante e per lo più originale, ideato dal team di Instagram, che comunque ha tratto gran parte della sua ispirazione da TikTok negli ultimi anni, come dimostrano tante altre funzioni del social.

Riuscirete ad aggiungere fino a 20 brani nei vostri Reels Instagram?