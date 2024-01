News

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2024

Instagram

Non varrà per tutti questo nuovo aggiornamento di Instagram. Arriva un promemoria notturno che sarà utile ai minori

Su Instagram tra le tante recenti novità arriva anche un promemoria notturno che interessa principalmente i minori. Ecco in cosa consiste e cosa sappiamo riguardo questa nuova trovata della piattaforma.

Il promemoria di Instagram

Instagram sta via via apportando delle modifiche non solo per cercare di migliorare l’app, ma pensa anche ai più giovani. La piattaforma infatti ha sempre avuto un occhio di riguardo verso gli adolescenti e ora l’idea è quella di poter limitare l’uso nelle ore notturne ai minori.

A farne notizia è proprio Instagram che ha lanciato questa nuova funzione nella propria piattaforma. Si tratta di un promemoria che viene visualizzato in automatico e non può essere attivato o disattivato. Semmai un adolescente dovesse passare più di 10 minuti durante le ore notturne su Reels o messaggi diretti a quel punto succede qualcosa.

Questo infatti dà modo a Instagram di inviare al minore un promemoria a schermo interno che lo inviterà a chiudere Instagram durante la notte. Questa la spiegazione data da Instagram:

“Vogliamo che gli adolescenti utilizzino Instagram con la consapevolezza della quantità e della qualità del tempo trascorso sull’app, e sappiamo che il sonno è particolarmente importante per i giovani. I Promemoria notturni appariranno sugli account dei minori, invitandoli a chiudere l’app nel caso in cui stiano spendendo più di dieci minuti sui Reels o nei messaggi diretti“.

La notifica automatica dunque ha come unico intento quello di sensibilizzare gli adolescenti che non utilizzano i promemoria per la gestione del tempo, come il già conosciuto “Prenditi una pausa”.

Tante in effetti le iniziative prese da Instagram verso i giovanissimi. Pensiamo per ad altri strumenti per la supervisione da parte dei genitori, come la possibilità di impostare un limite di tempo giornaliero o le pause programmate. Ma anche la modalità “non disturbare” che permette di disattivare le notifiche o inviare risposte automatiche in precise fasce orarie.

Instagram dunque non si ferma, continua a migliorarsi con un occhio di riguardo sempre ai minori.