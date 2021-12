Nel 2022 torna il feed cronologico su Instagram

Il capo di Instagram Adam Mosseri ha affermato che la società sta lavorando a una versione del feed del social che mostrerà nuovamente i post degli utenti in ordine cronologico. infatti, a differenza del suo attuale algoritmo che ordina i post in base alle preferenze degli utenti, si tornerà alle origini.

Il feed ordinato in modo algoritmico dell’azienda, introdotto nel 2016 e poi aggiornato nel 2017 per includere i post consigliati, non è mai stato del tutto gradito agli utenti. Infatti in molti preferiscono che i post appaiano in modo cronologico. Il feed attuale utilizza un’AI per creare ciò che Instagram considera un feed più personalizzato, in base all’attività degli utenti.

“Stiamo attualmente lavorando a una versione di un feed cronologico che speriamo di lanciare il prossimo anno“, ha detto Mosseri, aggiungendo che la società ha lavorato alla funzione “per mesi”. Il CEO non ha condiviso ulteriori dettagli su come funzionerebbe tale feed, ma ha affermato che l’azienda sta “mirando al primo trimestre del prossimo anno” per un lancio.

Instagram ha confermato che sta lavorando su un feed cronologico, con un’opzione per vedere i post delle persone che si seguono in ordine. L’app aggiungerà anche un feed “preferiti“, che mostrerà i post degli amici scegli più in alto nel feed. Entrambi i feed saranno facoltativi.

