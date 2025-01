News

Nicolo Figini | 20 Gennaio 2025

Su Instagram sta per venire introdotta una nuova funzione relativa ai reel. Tra non molto una sezione sarà dedicata solamente ai video a cui hanno messo mi piace i propri follower.

La nuova funzione dei reel su Instagram

Instagram ci sta abituando sempre di più all’introduzione di novità per quanto riguarda le funzioni o il suo aspetto. La novità degli ultimi giorni, per esempio, riguarda proprio il layout del feed di tutti gli utenti dell’applicazione. I riquadri, infatti, non sono più quadrati ma sono diventati dei rettangoli. Una scelta che ha fatto molto chiacchierare e ha portato anche un po’ di malcontento sul web.

In questi ultimi giorni è stata anticipata un’ulteriore novità in merito ai reel. Mosseri stesso ha affermato che tra non molto apparirà una nuova scheda all’interno del quale gli utenti potranno vedere soltanto i video ai quali i propri follower hanno messo ‘mi piace’. Allo stesso modo, dunque, i follower potranno vedere i reel a cui hanno messo like i loro amici.

“Vogliamo che Instagram non sia solo un luogo dove consumare contenuti divertenti, ma uno in cui ci si connette con gli amici attraverso quei contenuti“, ha asserito Mosseri sul social. Poi ha aggiunto:

“Lo facciamo perché non vogliamo che Instagram sia solo un’esperienza rilassante, vogliamo vedervi partecipare e socializzare. Un luogo dove esplorare gli interessi con i vostri amici. Speriamo che questo possa aiutare un po’ di più”.

Vedremo come verrà percepita questa novità in merito ai reel, in quanto le persone adesso avranno un po’ meno privacy rispetto a prima. Mettendo il ‘mi piace’, si lamenta già qualcuno sul web, si andrebbe troppo ad esporsi su ciò che si apprezza e cosa no, e tutto ciò potrebbe riflettersi sulla propria vita reale. Cosa ne pensate?