News

Martina Pedretti | 17 Gennaio 2025

TikTok

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso: confermato il divieto di TikTok

La Corte Suprema degli USA ha inflitto un duro colpo a TikTok, confermando la legge che potrebbe portare al divieto della popolare piattaforma di condivisione video. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dall’azienda per motivi legati alla libertà di parola. La legge entrerà in vigore domenica, e si richiede al proprietario cinese ByteDance di cedere la società entro quella data.

Questa decisione è motivata dal timore che il governo cinese possa esercitare un controllo sui contenuti di TikTok o accedere a dati sensibili degli utenti americani. La Corte ha ritenuto che la legge sul divieto promuova un importante interesse governativo senza violare indebitamente il Primo Emendamento. “La portata di TikTok e la sua vulnerabilità al controllo di avversari stranieri giustificano un trattamento differenziato”, ha affermato la Corte.

Il presidente eletto Donald Trump potrebbe giocare un ruolo cruciale nel destino della piattaforma. Sebbene abbia dichiarato su Truth Social di rispettare la decisione della Corte, non ha ancora chiarito le sue intenzioni. L’amministrazione Biden, dal canto suo, ha segnalato che non farà rispettare la legge immediatamente, lasciando l’onere all’amministrazione entrante.

Nel frattempo, i creator e le aziende che lavorano su TikTok non sanno cosa aspettarsi dal futuro. Il divieto potrebbe spingere gli utenti verso alternative come i Reels e YouTube Shorts, o anche app meno conosciute come RedNote.

Tra le opzioni ancora sul tavolo, Trump potrebbe concedere un’estensione di 90 giorni per facilitare una vendita a un acquirente americano, evitando così un divieto totale. Tuttavia, ByteDance ha ribadito di non essere disposta a cedere la proprietà della piattaforma.

Il futuro di TikTok è incerto, e i prossimi giorni potrebbero delineare una nuova fase per il panorama dei social media globali. La data da segnarsi è quella di domenica 19 gennaio, giorno in cui il social dovrebbe chiudere i battenti secondo i piani attuali.